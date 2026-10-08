Un șofer polonez de 26 de ani a fost oprit la vama Sculeni când încerca să treacă în România la volanul unui BMW X3 fabricat în 2026. Mașina, evaluată la 320.000 de lei, era căutată de autoritățile din Polonia.

Un tânăr de 26 de ani din Polonia a fost oprit de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni pe 7 octombrie 2026, în jurul prânzului. Acesta conducea un autoturism de lux care era semnalat ca fiind furat din Polonia.

BMW X3 de 320.000 lei, furat din Polonia, oprit la vama Sculeni Sursa foto: Poliția de Frontieră

„În data de 07 octombrie a.c., în jurul orei 13.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, un bărbat, cetățean polonez, în vârstă de 26 de ani, la volanul unui autoturism de lux înmatriculat în Polonia, fabricat în anul 2026.”, a informat Poliția de Frontieră.

Este vorba de un BMW X3 nou-nouț, evaluat la 320.000 de lei, care era căutat de polițiștii polonezi.

BMW X3 de lux furat în Polonia, depistat la granița României Sursa foto: Poliția de Frontieră

„Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a autovehiculului, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare în bazele de date. În urma consultărilor cu autoritățile competente din Polonia, a fost confirmat faptul că mijlocul de transport figurează în evidențele acestora ca fiind căutat.”, au mai transmis polițiștii de frontieră.

Mașina, un BMW gri, cu design modern, fabricată în 2026, are o valoare estimată la circa 320.000 de lei, adică aproximativ 60.000 de euro. Aceasta a rămas în grija polițiștilor români.

BMW-ul de lux pe care un polonez încerca să-l treacă prin vama Sculeni era căutat în Polonia Sursa foto: Poliția de Frontieră

„În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul în valoare de 320.000 de lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

În ultima vreme, mai mulți șoferi au rămas fără mașini la diverse puncte de frontieră.