În urmă cu mai bine de un an, Brigitte Pastramă a renunțat la traiul în România și și-a cumpărat o vilă de peste 300.000 de euro în Dubai. S-a mutat acolo alături de Sara, fiica ei, pentru a-i oferi un viitor mai bun, pentru a o ține departe de tentații.

A renunțat la multe pentru a se muta acolo, își vede soțul rar, cu prietenii nu se mai întâlnește, însă se sacrifică de dragul fetei sale. Nici din punct de vedere financiar nu îi merge bine în Dubai, avea o firmă de renovări, însă n-a avut mult succes. „Eu am renunțat la multe pentru a-mi ajuta copilul, nu am venit aici pentru mine, a fost foarte greu. Nu mi-a mers nici businessul aici, am încercat, îți trebuie foarte mulți bani ca să faci ceva să meargă. Eu ce să fac aici?

Brigitte Pastramă, în Dubai: „Nu mă voi angaja pe un salariu de 3.000 de lei, nu am de ce”

Nu mă voi angaja pe un salariu de 3.000 de lei, nu am de ce. Iar tot ce se vede legat de real estate, imobiliare, e o vrăjeală. Nu merge nici asta, nu stau câinii cu colaci în coadă aici. Eu am făcut sacrificii uriașe ca să pot fi rezident aici și pentru a avea un minim de confort.

Dar îmi lipsește tot ce aveam în România, businessul, angajații, prietenii. Îmi este greu, pe soțul meu îl văd o singură dată la 40 de zile, am renunțat la viața mea spirituală pentru Sara. Mi-aș dori ca la un moment dat să aprecieze lucrul ăsta. În momentul de față nu apreciază. Clar, ea este nefericită că are o relație la distanță, că trebuie să învețe, că nu se distrează”, a zis ea pentru Cancan.

Recomandări Șefa ANM, despre ciclonul care lovește România: „O prăbușire a regimului de temperaturi”. Zonele vizate de furtuni și ploi puternice

În prezent, fiica ei își dorește să se întoarcă în România, însă Brigitte Pastramă nu e de acord. „Eu am cheltuit atâția bani ca să vin aici, mi-am vândut atâtea lucruri ca să vin aici, mașina, multe lucruri dragi mie. Nu există să ne întoarcem în România, chiar dacă Sara vrea. Am făcut eforturi supraomenești.

Lumea crede că totul e roz aici, dar eu am pierdut bani, mii de euro, cine mi-a dat banii ăștia? Eu am renunțat la mine, la confortul meu. Au fost luni în care eu mi-am cumpărat mâncare de 5 lei ca să pot fi aici. Au fost vremuri foarte grele și nimic nu mă va face să mă răzgândesc.

Mi-am sacrificat viața, mi-am dat cățelul, am renunțat la soț, la tot, ca să pot fi aici, pentru copil. Aici eu sunt influencer, dar nu sunt un nume, că mă duc eu să mănânc și mai fac reclamă, nu e nimic. Îmi plânge sufletul că sunt invitată la atâtea evenimente în România și nu pot merge. Eu toată viața am fost pe scenă, model, miss, aici nu sunt nimic”, a mai susținut ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Ce am putut afla din scandalul PNL-PSD: întârzieri mari ale PNRR, proastă absorbție a fondurilor europene și o economie prost gestionată

„Sara nu mai e fericită, pentru că nu mai are același anturaj”

Chiar dacă vede că fiica ei e nefericită în Dubai, Brigitte Pastramă nu are de gând să renunțe la traiul acolo. Tânăra merge la o școală bună, învață și nu are un anturaj ca în România. „Aici totul este foarte strict, nu are voie să facă nimic, nu e ca în România. Ei nu îi convine, dar eu vreau să îi ofer un viitor bun. Aici, ca rezident, nici nu ai voie să te pupi pe stradă, e considerat gest intim.

Aici nu ai voie cu nimic, așa cum e în România, fetele își pun buze și implanturi mamare de la 15 ani. Acolo fetele de 16 ani arată ca mine. De aceea am plecat de acolo, să o țin departe de anturajele nepotrivite. Vreau să nu mai repet aceeași greșeală pe care am făcut-o cu Robi (n.r. – băiatul ei). Am trecut prin multe cu el și am crezut că aici nu voi mai trece prin așa ceva cu celălalt copil.

Eu nu știu dacă fiica mea va înțelege vreodată și va aprecia ceea ce fac pentru ea. Eu prefer să nu-mi mai cumpăr o geantă Hermes, pe care oricum mi-o iau în fiecare an, investesc în copil. Ea acum consideră că eu o pedepsesc, mi-a spus de multe ori, dar de fapt, e o investiție în ea. Sara nu mai e fericită, pentru că nu mai are același anturaj, nu mai stă toată ziua la mall”, a încheiat vedeta.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News