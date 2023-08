Într-un interviu acordat pentru viva.ro, Lora a vorbit despre probleme de sănătate. Aceasta are intoleranță la gluten. Acum cinci ani a aflat acest lucru, iar de atunci a renunțat la toate alimentele care conțin gluten.

Lora a făcut o analiză de biorezonanță. Și se pare că intoleranța la gluten era sursa mai multor probleme. Acum însă, artista încearcă să le rezolve pe toate.

„Am avut mereu o constituție mai atletică, chiar și fără sport. De când am aflat despre intoleranța la gluten, cu care cred că m-am pricopsit acum 5 ani, pur și simplu am renunțat la tot ce conține gluten și m-am desumflat.

Nu era grăsime, era ca o inflamație, eram umflată și simțeam că mă ține pielea. Mă bucur tare că am aflat despre problema asta la o analiză de biorezonanță și am aflat că era sursa multor alte probleme, pe care acum le repar”, a povestit ea, pentru viva.ro.

Ce spune Lora despre anxietate

Lora, în vârstă de 41 de ani, face declarații mai puțin știute din viața ei, în cadrul unui interviu pentru Radio Impuls și Kanal D2. Lora povestește despre hobby-ul său de a recondiționa hainele, în special pe cele care sunt decorate cu cristale cusute sau aplicate. De asemenea, vedeta vorbește despre anxietate.

Fie că este vorba de lipirea pietrelor sau de cusutul detaliilor care s-au deteriorat, Lora găsește relaxare și satisfacție în această activitate de îngrijire a vestimentației sale. „Repar chestii… am foarte multe haine care au cristale cusute sau aplicate si mai cos, lipsesc, repar…

Tot timpul îmi recondiționez tinutele pentru că după fiecare concert cad pietrele de pe haine sau se mai rupe câte ceva. Mă relaxează această activitate. Mi-ar plăcea să îmi construiesc o casă și să îmi fac un loc unde să și pictez. Să fac si piese de mobilier…”, a povestit Lora la emisiunea „Invitatul de 12”.

„Am fost foarte inspirată să am răbdare și cu mine, să mă înțeleg, să mă iert și să mă accept, să nu mai încerc să fiu perfectă… Mereu am avut anxietatea că voi fi părăsită, că nu îi va plăcea cuiva de mine. Cu el (n.r. – partenerul ei de viață), am învățat că lucrurile stau complet diferit, e foarte ok să fii tu; cu cât ești mai tu, cu bune si cu rele, oamenii tăi te vor găsi și vor fi acolo, cei care trebuie”, a adăugat Lora.

