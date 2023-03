Cine va câştiga la categoria Cel mai bun film?

„Everything Everywhere All at Once”/„Orice, oriunde, oricând” conduce cu 11 nominalizări, iar casele de pariuri spun că va câștiga la majoritatea categoriilor, inclusiv la Cel mai bun film.

În favoarea lui „Everything Everywhere All at Once” pledează și premiile asociațiilor profesionale ale producătorilor, regizorilor și actorilor primite de curând.

Dar criticii americani sunt mai nuanțați. Deși toți cred că filmul lui Daniel Kwan și Daniel Scheinert va câștiga la multe categorii și mulți spun că nu va scăpa trofeul cel mare, unii (cum e Anne Thompson, de la IndieWire) sunt de părere că premiul pentru cel mai bun film se va duce totuși la „The Fabelmans”/„Fabelmans: Povestea unei vieți aparte”, de Steven Spielberg, pentru că votanții Academiei Americane de Film nu sunt toți tineri și ar putea prefera un film mai tradițional.

În acest an, categoria Cel mai bun film e mai amestecată ca niciodată și extinderea ei din 2009 la maximum 10 titluri nu a fost cea mai bună idee. Calitatea filmelor s-a diluat în spatele importanței financiare ori politice.

Recomandări Tortura din prizonieratul rus: 39 de femei-soldat ucrainene, închise într-o cameră cu 6 paturi. „Ne puneau să mergem dezbrăcate prin fața lor”

Aici se bat, ca niciodată, mere cu pere: crucișătoare comerciale ca „Avatar: The Way of Water” și „Top Gun: Maverick” (vârfurile box office-ului din 2022) sau „Elvis” cu goelete feminine ca „Women Talking” (care mai e nominalizat doar la scenariu adaptare) sau „Tár”, iahturi europene cofinanțate de americani („Triangle of Sadness”, „The Banshees of Inisherin”, „All Quiet on the Western Front”), corăbii ale unor cineaști legendari („The Fabelmans”) și șalupe ale unor cineaști la început de drum, dar cu un parcurs extraordinar.

E cazul lui „Everything Everywhere All at Once”, care a avut un buget de 14,2 milioane dolari, a fost lansat la un festival mic (South by Southwest, în Texas), a beneficiat de o distribuție limitată în sălile americane, dar a crescut imens în popularitate după ce a fost lansat pe platformele de streaming.

Filmul e distractiv (deși superficial), foarte inventiv și dezinhibat, iar felul în care topește situația imigranților asiatici în trama unui film de acțiune kung fu/parodie la „Matrix” și alte SF-uri îl face prizabil și pentru cine caută corectitudine politică.

Nu e genul de cinema solid, dar popular (sau viceversa) cum era „Parasite”, marele câștigător din 2020. Am încercat să-l văd de două ori și nu l-am putut termina nici măcar pentru Jamie Lee Curtis. (E disponibil pe Voyo.).

Recomandări REPORTAJ. Viața chinuită a unei familii cu cinci copii, care s-a mutat din grajd în container: „Primăria nu ne dă hârtie să ne legăm la curent”. De ce i-a lăsat și fără ajutorul social

Trailer „Everything Everywhere All at Once”:

Peliculele nominalizate la Oscarul pentru cel mai bun film au aproape toate un aer definitiv, ca și cum ar presimți un prag și ar vrea să spună totul odată.

Creat pentru a rupe box office-ul, „Avatar 2” a pierdut ingenuitatea exotic-futuristă a filmului din 2009 și a devenit un interminabil joc video.

„All Quiet on the Western Front”/„Nimic nou pe frontul de vest” (al germanului Edward Berger), care a luat în Marea Britanie Premiul BAFTA pentru cel mai bun film, și-a propus parcă să fie cel mai îngrozitor film despre ororile războiului. (După părerea mea nu e mai valoros ca prima ecranizare a romanului lui E.M. Remarque, cea a lui Lewis Milestone, din 1930).

„Elvis” și „Everything Everywhere All at Once” sunt atât de sofisticate vizual încât mobilizează doar atenția distributivă a spectatorului, nu și emoțiile ori cogniția.

Deși „Top Gun: Maverick” are mai multă emoție, ambiția lui e să ofere un spectacol cinematografic pe bune, cu cascadorii reale în locul vertijurilor digitale, dar și cu dramul de emoție din filmele americane dintotdeauna.

Recomandări REPORTAJ. REȚEAUA LIMBII ROMÂNE din diaspora. În Danemarca, două mame îi învață româna pe copiii născuți în familii mixte: „Ar fi o tragedie să nu se poată înțelege cu bunicii lor, să nu aibă acces la jumătate din cine sunt”

„Women Talking” (de Sarah Polley) face din povestea reală din care se inspiră (între 2005 și 2009 peste o sută de femei și fete dintr-o colonie religioasă menonită din Bolivia au fost violate în somn de bărbați) un rechizitoriu complet al misoginismului cu ajutorul unor actrițe cunoscute.

„The Banshees of Inisherin”/„Spiritele din Inisherin”, de Martin McDonagh, care a luat Globul de Aur pentru cea mai bună comedie sau musical, nu are alte pretenții în afara celor estetice (și acelea disimulate), dar faptul că virează spre horror face ca povestea despre valoarea prieteniei de pe insula irlandeză din anii 20 să fie pe gustul unui public restrâns.

Deși are și producători americani, „Triangle of Sadness” (al suedezului Ruben Östlund) e prea european și prea controversat pentru a deveni cel mai bun film al anului. A divizat oricum și critica de la Cannes, unde a luat anul trecut trofeul.

„The Fabelmans”, care a luat Globul de Aur pentru cea mai bună dramă, e singurul de pe listă care nu-și propune nimic. Nici să spargă la box office, nici să fie deștept ca „Tár” sau special ca „The Banshees of Inisherin”, nici să pledeze vreo cauză politică.

E un film onest despre copilăria lui Spielberg și cinema, spus cu măiestria binecunoscută a cineastului. Nu e o capodoperă dar, dacă o iei prin eliminare, e singurul care poate plăcea majorității votanților.

Trailer „Fabelmans: Povestea unei vieți aparte”:

Marele absent: „Aftersun”

Dacă AMPAS ar fi vrut într-adevăr să singularizeze doar filme valoroase, ar fi nominalizat și „Aftersun” (de Charlotte Wells) la Cel mai bun film și i-ar fi dat și trofeul. Dintre toate filmele de anul trecut, acesta celebrează cel mai inovativ a șaptea artă printr-o poveste care nu se duce cu ultima gură de Cola, ci se lipește de suflet. O cronică a filmului puteți citi aici.

„Aftersun” ne amintește (la fel ca „The Fabelmans”) de ce iubim cinemaul, iar absența lui poate fi un simptom pentru sărăcia spirituală a unei industrii care și-a uitat rădăcinile.

Deși e greu de pronosticat, probabil că AMPAS îi va da Oscarul pentru cel mai bun film lui „Everything Everywhere All at Once”, iar lui Spielberg Premiul de regie (deși a mai luat pentru „Salvați soldatul Ryan” și „Lista lui Schindler”). Iar dacă Daniel Kwan și Daniel Scheinert vor fi premiați la regie (au luat și premiul breslei regizorilor), atunci probabil că „The Fabelmans” va lua celălalt trofeu. E greu de crezut că „Everything Everywhere All at Once” va lua ambele premii. Mai știi?

Pe site-ul casei de pariuri Bookies (https://bookies.com/picks/2023-oscars-best-bets-predictions-academy-awards) „Everything Everywhere All at Once” e urmat pe lista favoriților la Cel mai bun film de „All Quiet on the Western Front”, dar e improbabil ca majoritatea votanților să prefere un film deprimant nu doar pentru că e despre război, dar și pentru că e vorbit în germană.

Cine va câștiga rolul feminin și masculin principal?

Austin Butler e dat ca favorit la rol principal masculin pentru „Elvis”, dar casele de pariuri mizează pe Brendan Fraser pentru rolul profesorului obez din „The Whale” (de Darren Aronofsky). „The Whale” a stârnit ceva controverse, unii considerându-l neelegant cu supraponderalii, dar Fraser ar putea câștiga, academia fiind sensibilă la roluri de compoziție pentru care actorii își schimbă mult fizicul. Fraser nu s-a îngrășat 30 de kilograme, ca Robert De Niro pentru „Raging Bull” (Martin Scorsese, 1980), dar poartă un costum prostetic de 130 de kilograme.

Prestația lui poate fi considerată de academie și mai grea (!) în comparație cu discretele performanțe ale lui Paul Mescal – un impresionant tată depresiv în „Aftersun” sau Bill Nighy – un muribund care descoperă bucuria vieții în „Living” (remake al lui Oliver Hermanus după „Ikiru” al lui Kurosawa).

Trailer „The Whale”:

La casele de pariuri e o distanță foarte mică între Cate Blanchett (turată în „Tár”) și Michelle Yeoh (corectă în „Everything Everywhere All at Once”) la rol principal feminin. Blanchett a luat Globul de Aur pentru actriță principală într-o dramă, iar Yeoh – premiul similar pentru actriță într-o comedie/musical, dar șansele lui Yeoh au crescut odată cu premiul breslei actorilor. Blanchett a mai luat Oscarul în 2014 pentru „Blue Jasmine”, dar Yeoh ar putea face istorie. Și așa interpretarea discretă a lui Michelle Williams din „The Fabelmans” va rămâne discretă.

Trailer „Tár”:

Favoriții la roluri secundare și scenariu

La rol secundar masculin favorit e tot un actor din „Everything Everywhere All at Once”, Ke Huy Quan, deși Judd Hirsch e incomparabil mai bun în apariția lui fugară din „The Fabelmans”. Ke Huy Kuan a luat și Globul de Aur, și premiul breslei actorilor, pe când Hirsch e pe ultimul loc la casele de pariuri. Nu știu de ce Ke Huy Kuan nu a fost nominalizat la rol principal, unde ar fi trebuit să stea datorită importanței rolului (nu și interpretării).

La categoria similară feminină bătălia se dă între Angela Bassett, primul actor din universul Marvel nominalizat la un Oscar (pentru „Black Panther: Wakanda Forever”) și Jamie Lee Curtis, pentru rolul funcționarei nesuferite de la fisc al cărei avatar e o ucigașă în „Everything Everywhere All at Once”. Și Kerry Condon ar merita să câștige pentru „The Banshees of Inisherin”, dar și Hong Chau pentru „The Whale”. Dar Curtis are în spate 50 de ani în Hollywood, nu a mai fost niciodată nominalizată la Oscar (Bassett a mai fost nominalizată în 1994), și a luat recent și premiul Screen Actors Guild. Peste toate astea, e irezistibilă.

La scenariu original, „Triangle of Sadness” ar putea câștiga dacă n-ar fi nebunia cu „Everything Everywhere All at Once”, care se sprijină pe o poveste ce pendulează permanent între prezent și realități paralele. Dacă votanții vor vrea totuși să nu pună toate ouăle într-un coș, ar putea face o manevră neașteptată și premia „The Banshees of Inisherin”.

Trailer „The Banshees of Inisherin”:

La scenariu adaptare cele mai mari șanse pare să le aibă „Women Talking”, care se bazează pe romanul omonim al lui Miriam Toews, inspirat de fapte reale. Asta dacă academia nu va vrea să dea premiul lui „All Quiet on the Western Front” sau nu va dori să salute prezența lui Kazuo Ishiguro printre nominalizați. Acesta a scris scenariul la „Living”, care nu iese în evidență. De altfel, nominalizările la această categorie sunt modeste în acest an, de aceea și-au făcut loc și „Top Gun: Maverick” și „Glass Onion: A Knives Out Mystery” (pe motiv că sunt sequel-uri.).

Trailer „Women Talking”:

La film internațional casele de pariuri și criticii îl dau drept câștigător pe „All Quiet on the Western Front”, producție Netflix pe care o consideră mai dificil de realizat și mai valoroasă ca micile bijuterii despre copilărie „Close” (de Lukas Dhont, Belgia) și „The Quiet Girl” (de Colm Bairéad, Irlanda).

Celelalte nominalizări sunt „EO”, al veteranului polonez Jerzy Skolimowski (care a avut presă bună în SUA), și filmul politic „Argentina. 1985” (de Santiago Mitre), despre cum au fost aduși în instanță comandanții dictaturii militare din Argentina.

Trailer „All Quiet on the Western Front”:

„Navalny” ar putea câștiga la documentar de lungmetraj. Filmul lui Daniel Roher e favorit și pentru majoritatea criticilor, și la casele de pariuri. În favoarea lui e și faptul că a fost recent premiat de breasla producătorilor americani și de Academia Britanică de Film (BAFTA).

Și acum pronosticurile la cele mai importante categorii.

CINE VA CÂȘTIGA/CINE AR TREBUI SĂ CÂȘTIGE:

Cel mai bun film:

Va câștiga: „Everything Everywhere All at Once”

Ar trebui să câștige: „The Fabelmans”

Cel mai bun regizor:

Va câștiga: Steven Spielberg („The Fabelmans”)

Ar trebui să câștige: Steven Spielberg („The Fabelmans”)

Cel mai bun actor într-un rol principal:

Va câștiga: Brendan Fraser („The Whale”)

Ar trebui să câștige: Paul Mescal („Aftersun”)

Cea mai bună actriță într-un rol principal:

Va câștiga: Cate Blanchett („Tár”)

Ar trebui să câștige: Michelle Williams („The Fabelmans”)

Cel mai bun actor într-un secundar:

Va câștiga: Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once”)

Ar trebui să câștige: Judd Hirsch („The Fabelmans”)

Cea mai bună actriță într-un rol secundar:

Va câștiga: Jamie Lee Curtis („Everything Everywhere All at Once”)

Ar trebui să câștige: Jamie Lee Curtis („Everything Everywhere All at Once”)

Cel mai bun scenariu original:

Va câștiga: „Everything Everywhere All at Once”

Ar trebui să câștige: „Triangle of Sadness”

Cel mai bun scenariu adaptare:

Va câștiga: „Women Talking”

Ar trebui să câștige: „Women Talking”

Cel mai bun film internațional:

Va câștiga: „All Quiet on the Western Front”

Ar trebui să câștige: „Close”

Cel mai bun lungmetraj documentar:

Va câștiga: „Navalny”

Ar trebui să câștige: „Navalny”

Foto: Profimedia

GSP.RO Un român aflat în Cipru, surprins total de telefonul primit: „O doamnă venită din România mi-a spus: «În camera de hotel te așteaptă ceva»…”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Gestul făcut de Carmen Iohannis în Singapore! A atras toate privirile celor din jur. Ce a ieşit în evidență imediat

Viva.ro Cum a aflat Manuela Hărăbor, de fapt, că fiul ei suferă de autism. Primele semne care i-au dat de gândit: 'Avea...'

Observatornews.ro Curierul care a lovit fetiţa de 2 ani, în Timişoara, îi acuză pe părinţi de neatenţie: "Ar fi văzut că le fuge din mână". Ce viteză avea, în ciuda limitei de 5 km/h

Știrileprotv.ro Comoara de 6 milioane de euro găsită în casa unui pensionar. Au fost furate pe rând, în ultimii 20 de ani. VIDEO

FANATIK.RO Elena Merișoreanu, distrusă și acum de o dramă cumplită! De ce voia să divorțeze

Orangesport.ro Cel mai bine plătit realizator al postului dispare de pe TV! Conducerea i-a luat emisiunea celebră: "Activitatea sa pe reţelele sociale este o încălcare a regulilor noastre"

Unica.ro Cu ce se ocupă fiica lui Mircea Diaconu. Ana este o femeie discretă, cu o pasiune scumpă, mai puțin întâlnită

HOROSCOP Horoscop 11 martie 2023. Balanțele pot fi cotropite de gânduri negre, în special grijile financiare, legate de împrumuturi sau datorii de altă natură