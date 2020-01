Cunoscut mai degrabă ca actor și cântăreț, Justin Timberlake este și un fan înrăit al baschetului, aspect mai puțin cunoscut de public. Născut în Memphis, acesta a investit în echipa locală (Memphis Grizzlies) și este prezent frecvent în tribunele LA Lakers. Este adevărat că nu are nicio legătură cu Chicago Bulls și că în anii ‘90, atunci când Michael Jordan atingea apogeul carierei, cântărețul era doar un copil, însă se pare că tocmai acesta ar fi motivul pentru care cântărețul ar fi fost cooptat – pentru a oferi o altă perspectivă față de cea a foștilor coechipieri, nume de legendă precum Dennis Rodman sau Scottie Pippen.



Și fiindcă vorbim de sport și filme, ar fi păcat să nu amintim și faptul că Dennis Rodman a avut parte de ceva succes și în cinematografie, jucând roluri memorabile în filme precum Double Team (1997, alături de Jean Claude van Damme și Mickey Rourke) sau Simon Sez (1999).



Cine este Justin Timberlake?

Născut în 1981 în Memphis Tennessee, Justin Timberlake este unul dintre cei mai compleți artiști americani. Acesta cântă, compune, dansează și joacă în filme sau seriale TV.



Filme



Runner Runner (Joc riscant). Este un film apărut în 2013, în care Timberlake (alături de Ben Affleck și Gemma Arterton în roluri principale) joacă rolul unui student dotat cu o inteligență sclipitoare care începe să joace Texas holdem online pentru a-și putea plăti taxele școlare. Fiind practic cam primul film despre fenomenul poker online, aflat în perioada de grație la nivelul anului 2013, cu milioane de oameni jucând online pe platforme precum 888poker (fost Pacific Poker) sau live, așteptările au fost foarte mari. Totuși, pelicula regizată de Brad Furman a fost notată în cele din urmă cu doar 5.6 pe IMDb.

Friends with Benefits (2011). Este o comedie romantică apreciată în mod pozitiv de critici, în care Timberlake face un cuplu perfect cu frumoasa Mila Kunis. Un film excelent de duminică, notat cu 6.5 pe IMDB, mult peste No Strings Attached după părerea celor mai mulți cinefili. No Strings Attached este film realizat în același an 2011, ce abordează o temă destul de asemănătoare, cu Natalie Portman și Ashton Kutcher în roluri principale.

The Network (2010). Este filmul în care Justin Timberlake a arătat că poate fi mult mai mult decât un actor banal. Notat cu 7.7 pe IMDB, acesta a avut 3 premii și 5 nominalizări la Oscar, precum și 4 premii plus 2 nominalizări la Globul de Aur. Subiectul filmului este rețeaua de socializare Facebook, care a reușit să cucerească miliarde de oameni de pe mapamond.

Muzică



Artistul este mult mai cunoscut pentru cariera muzicală, pe care a început-o în 1998 alături de trupa NSYNC, formație cu care a lansat mai multe single-uri precum Its gonna be me sau Bye Bye Bye. Adevăratul succes l-a cunoscut în cariera solo pe care a început-o în 2002. Albumul de debut „ Justified” i-au adus lui Justin două premii Grammy și câștiguri financiare uriașe. Cariera sa a avut un ritm ascendent, cel de-al doilea album câștigând foarte multe premii și aducând colaborări cu Madonna sau Beyonce.



De asemenea, Timberlake este implicat și în diverse afaceri, având 3 restaurante în Statele Unite, o linie de modă, un teren de golf și o parte din echipa de baschet Memphis Grizzlies. Se mai implică în acte de caritate și în televiziune, fiind, așadar, un artist complet și o persoană publică extrem de cunoscută în lumea întreagă.



