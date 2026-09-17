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O femeie din Etiopia a stat ascunsă pe bancheta din spate a mașinii, sub o pătură, la Vama Calafat. Voia să ajungă în Germania

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Doi polițiști de frontieră, unul din Bulgaria si unul din România, discută cu o femeie langa o masina gri, la vama Calafat
Femeie din Etiopia găsită ascunsă în mașină la Vama Calafat Sursa foto: Poliția de Frontieră
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O femeie din Etiopia a fost găsită ascunsă sub o pătură, pe bancheta din spate a unui autoturism înmatriculat în Germania, la Vama Calafat. Mașina venea din Bulgaria și se îndrepta spre Germania. Polițiștii de frontieră români au descoperit-o în timpul unui control efectuat pe DN 56.

Incidentul a avut loc pe 14 septembrie 2026, în jurul orei 16:20. Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au desfășurat o acțiune de tip BLITZ pe DN 56, în parcarea din apropierea Stației de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul Bulgaria-România.

În timpul acțiunii, oamenii legii au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Germania.

Mașina era condusă de un cetățean macedonean și circula pe ruta Grecia-Germania.

În urma verificărilor, polițiștii au făcut o descoperire neașteptată. Pe bancheta din spate se afla o femeie ascunsă sub o pătură.

Potrivit Poliției de Frontieră, femeia a declarat că este din Etiopia și că nu are documente de identitate sau de călătorie valabile care să îi permită trecerea frontierei și deplasarea în spațiul Schengen.

Polițiștii au descoperit o femeie ascunsă sub pătură la Calafat Sursa foto: Poliția de Frontieră
Polițiștii au descoperit o femeie ascunsă sub pătură la Calafat Sursa foto: Poliția de Frontieră

„Polițiștii de frontieră au constatat că, pe bancheta din spate, sub o pătură, era ascunsă o persoană de sex feminin. Aceasta a declarat că este cetățeană etiopiană și că nu deține documente de identitate sau de călătorie valabile, care să îi permită trecerea frontierei și deplasarea în spațiul Schengen, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.”

Din verificările efectuate de autorități a reieșit că șoferul autoturismului o preluase pe femeie de pe teritoriul Greciei cu două zile înainte. Planul era ca aceasta să fie transportată până în Germania.

Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal în acest caz.

„În cauză, s-a întocmit lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat, în cazul cetățenei etiopiene și complicitate la trecerea frauduloasă a frontierei de stat, în cazul cetățeanului macedonean”, a precizat Poliția de Frontieră.

Cercetările urmează să fie finalizate, iar unitatea de parchet competentă va propune soluțiile legale.

La scurt timp după ce a fost găsită de polițiștii de frontieră, femeia din Etiopia a fost preluată de autoritățile bulgare pentru continuarea cercetărilor.

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Tags: Poliția de Frontieră România Bulgaria Etiopia Imigranți Calafat
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