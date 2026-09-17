Un român în vârstă de 45 de ani este dat dispărut în apele Mării Ionice, după ce o barcă cu motor s-a răsturnat la aproximativ 12 mile marine sud-est de insula Kefalonia, în Grecia. Autoritățile elene au declanșat o amplă operațiune de căutare și salvare, la care participă nave ale Gărzii de Coastă și un elicopter Super Puma, relatează Kefalonia Focus și Inkefalaonia.

Român de 45 de ani, dispărut în Marea Ionică

Incidentul s-a produs în primele ore ale zilei de marți, 15 septembrie, în zona maritimă situată la aproximativ 12 mile marine (22,2 kilometri) sud-est de Kefalonia.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală elenă, o barcă cu motor s-a răsturnat, iar cei doi pasageri aflați la bord au ajuns în apă.

Unul dintre aceștia este un cetățean român în vârstă de 45 de ani, care nu a fost încă găsit.

Autoritățile portuare din Patras, Kefalonia, Zakynthos, Ithaca, Katakolo și Kyllini au fost alertate, iar planul local de intervenție în caz de urgență a fost activat imediat.

Celălalt pasager al ambarcațiunii, un bărbat în vârstă de 26 de ani, a fost observat și recuperat de o altă barcă cu motor care se afla în zonă.

Acesta a fost transportat în portul Argostoli, iar ulterior a fost preluat de o ambulanță EKAB și dus la Spitalul General din Kefallonia pentru îngrijiri medicale.

Operațiune amplă de căutare și salvare

Forțe importante ale autorităților elene au fost mobilizate pentru găsirea românului.

La operațiune participă patru ambarcațiuni de patrulare ale Gărzii de Coastă, o barcă de salvare, un scafandru privat și un elicopter Super Puma al Forțelor Aeriene Elene.

Căutările se desfășoară în zona maritimă în care s-a produs accidentul și în împrejurimi.

Autoritățile continuă verificările, în condițiile în care fiecare minut este important pentru localizarea bărbatului dispărut.

Salvarea celui de-al doilea pasager a permis autorităților să obțină informații suplimentare despre incident și să continue operațiunea pentru găsirea cetățeanului român.

O barcă răsturnată, găsită pe plaja Aragia din Poros

O barcă cu motor răsturnată a fost găsită pe plaja Aragia din Poros, după ce a ajuns la mal.

Potrivit presei locale, autoritățile portuare urmează să examineze ambarcațiunea și să îi verifice datele. Ancheta trebuie să stabilească dacă barca găsită la Poros este aceeași ambarcațiune implicată în accidentul în urma căruia românul de 45 de ani a dispărut.

Barca rapidă care s-a răsturnat a fost remorcată până în portul Poros, apoi, o macara specială a încărcat barca de mare viteză pe o platformă specială de transport.

Însă cazul continuă să țină în suspans autoritățile și oamenii din jurul persoanei dispărute.

Căutările pentru găsirea bărbatului de 45 de ani continuă, iar noi informații sunt așteptate din partea Gărzii de Coastă elene.

Kefalonia, paradisul din Marea Ionică

Tragicul incident a avut loc în largul unei destinații turistice de top din Grecia.

Kefalonia, cea mai întinsă insulă din arhipelagul Insulelor Ionice, este renumită la nivel mondial pentru atracții precum faimoasa plajă Myrtos sau plaja Fteri, desemnată a doua cea mai spectaculoasă plajă din lume în 2026.

Plaja Myrtos este una dintre cele mai celebre plaje din Kefalonia Sursa foto: Ioana Ion

Insula atrage și o mulțime de turiști români care se bucură de plajele spectaculoase, de atmosfera de la taverne și de frumoasele sate Asos și Fiskardo.

Satul Asos din Kefalonia Sursa foto: Ioana Ion

De altfel, pe insulă pot fi închiriate bărci pentru câteva ore sau o zi, fără să fie nevoie de permis.

„Prețul pentru bărcile cu o capacitate de până la 4 persoane, pentru cinci ore, este de 120 € plus costul combustibilului, iar pentru o zi întreagă (09:00-18:00) prețul este de 240 € plus costul combustibilului; prețul pentru bărcile cu o capacitate de până la 6 persoane este de 150 € plus costul combustibilului pentru cinci ore și de 280 € plus costul combustibilului pentru o zi întreagă.”, a precizat o companie care se ocupă de închirierea bărcilor pe insulă, pentru Libertatea.

Această companie cere și 250 de euro numerar ca garanție.

Datele INSETE de anul trecut arată că peste 1,5 milioane de turiști români au vizitat Grecia.