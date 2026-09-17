Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, separați pentru o lună și jumătate. Ce a făcut prezentatorul înainte să plece de acasă

Dani Oțil se pregătește să plece în Malta pentru filmările unui nou sezon „Power Couple”, iar soția sa, Gabriela Prisăcariu, va rămâne acasă pentru aproximativ o lună și jumătate. Înainte de plecare, cei doi ar fi putut profita de ultima zi împreună, însă prezentatorul TV a ales să-și petreacă timpul la enduro.

Dani Oțil pleacă în Malta pentru filmările „Power Couple”

Dani Oțil urmează să plece în Malta, unde vor avea loc filmările pentru un nou sezon al emisiunii „Power Couple”. Prezentatorul TV va fi plecat aproximativ o lună și jumătate, astfel că timpul petrecut alături de Gabriela Prisăcariu înainte de plecare a fost unul dintre ultimele momente împreună pentru o perioadă.

Gabriela Prisăcariu a povestit pe Instagram, într-o notă amuzată, cum a decurs ultima lor zi înainte ca soțul ei să plece. Dacă ea se aștepta să petreacă mai mult timp împreună, Dani Oțil a avut alte planuri.

Gabriela Prisăcariu se aștepta la o zi în doi

Soția prezentatorului TV a explicat că, înaintea unei despărțiri de aproximativ o lună și jumătate, și-ar fi imaginat o după-amiază și o seară petrecute împreună. Dani Oțil a preferat însă să profite de timpul rămas pentru una dintre pasiunile sale: Enduro.

„A sosit și acel moment din an. Nu știu când a trecut anul ăsta. Mâine, soțul meu pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că încep filmările la Power Couple și, probabil, veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu! Ce a decis soțul să facă astăzi?

Să meargă la Enduro, bineînțeles. Explicația este una logică. Dacă, și subliniez aici, dacă atunci când se va întoarce el va veni iarna și frigul, zăpezile alea mari, și nu o să poată să se mai dea la Enduro până în primăvară? Asta mă minte în fiecare an. Se dă toată iarna, lejer, la Enduro, nu are nicio problemă”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Gabriela Prisăcariu a continuat în aceeași notă și a lăsat să se înțeleagă că situația nu este una nouă în familia lor. Potrivit acesteia, Dani Oțil găsește de fiecare dată un motiv pentru a se bucura de pasiunea sa pentru Enduro, chiar și atunci când urmează să plece pentru o perioadă mai lungă.

Vedeta a făcut haz de situație și a spus că, deși își iubește soțul, sunt și momente în care alegerile lui o enervează.

„Zice că nu mai are timp să se dea cu motocicleta lui și cu mine are timp să stea toată iarna. Dar cu motocicleta lui la Enduro, nu! Așa că, ce voiam eu să vă zic este că îmi place mult să fiu femeie măritată și-l iubesc pe soțul meu foarte mult. Dar câteodată îmi vine... Da”, a mai spus vedeta.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, o perioadă departe unul de celălalt

Plecarea lui Dani Oțil în Malta marchează o nouă perioadă în care prezentatorul și Gabriela Prisăcariu vor fi nevoiți să petreacă timp la distanță. Filmările pentru „Power Couple” presupun o perioadă îndelungată departe de casă, iar prezentatorul va fi implicat în proiect pe durata filmărilor.