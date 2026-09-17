Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în urmă cu câteva luni, iar la scurt timp au apărut zvonuri cum că vedeta i-ar fi fost infidelă partenerului ei. După o perioadă în care a ales să nu vorbească despre asta, fosta dansatoare a Deliei a recunoscut idila cu fostul fotbalist. Acum, ea a mărturisit cum s-a simțit după ce a ales să vorbească despre un subiect delicat din viața ei.

„Este un lucru pe care mi l-am asumat și mi-am dorit să mi-l asum. Adică mi-am dorit să mi asum să fiu sinceră, asta mi-am dorit: sinceritatea. Păi nu, nu e că nu mi-a păsat, dar a fost un feedback pe care l-am luat și oamenii au fost surprinzător de înțelegători, nu știu cum să zic, nu înțelegători... nu au judecat, au văzut dincolo de ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Andreea Popescu a apreciat că Dan Alexa a vorbit frumos despre ea, după ce vedeta a recunoscut idila cu el.

„Nimeni. Nimeni n-a avut nimic de reproșat, din contră. Ați și văzut că Dan a făcut o declarație. Bine, nu știu dacă a fost atât de mediatizată și declarația lui, în care a vorbit foarte frumos și asta pentru că a apreciat... i-a plăcut, nu știu de ce i-a plăcut declarația. A apreciat sinceritatea ta. Și eu am apreciat gestul lui”, mai spune vedeta.

Pentru că a ales să vorbească despre legătura pe care a avut-o cu Dan Alexa, Andreea recunoaște că s-a simțit eliberată.

„Da. Mă simt eliberată de o povară. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că lucrurile acestea nu au afectat nicio relație de niciun fel de relație din nicio parte. Unu. Și doi, comunitatea mea de pe Instagram a fost și mai unită. Dar mai unită nu pentru că: A, foarte bine ce s-a întâmplat!, ci pentru că: Băi, se poate întâmpla! Se poate întâmpla oricui.

Am primit foarte multe mesaje, sute, sute, sute de mesaje extrem de empatice. Nu nimeni n-a zis: Bravo, bravo ce ai făcut!, ci: Te înțeleg, Se poate întâmpla oricui, Îmi pare rău. Adică lumea a fost bună, măi, despre asta e vorba. S-a văzut bunătatea femeilor, știi? Nu-i vorba de suport aici, că nu-i vorba că tu ce ai susținut ceva, ci pur și simplu femeile au fost bune. Ceea ce mie mi se pare cel mai mare lucru. Poți să alegi să fii bun când alții aleg să fie răi”, a mai declarat influencerita.

Pentru că nu a fost pusă într-o lumină bună, fiind acuzată de infidelitate, în căsnicia cu Rareș Cojoc, Andreea a amânat momentul dezvăluirilor.