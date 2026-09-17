La scurt timp după ce a anunțat că va fi mamă pentru a doua oară, Ilinca Vandici a împărtășit cu fanii săi imagini dintr-o destinație de vis. Mesajul transmis de prezentatoarea de la Kanal D.

Ilinca Vandici a ajuns la mii de kilometri de România, în New York, unde a profitat de timpul petrecut în oraș pentru a realiza câteva fotografii. Prezentatoarea TV a publicat recent două imagini pe rețelele de socializare, iar locul în care a ales să se fotografieze a fost recunoscut rapid de urmăritori.

Vedeta s-a pozat pe celebrul Brooklyn Bridge, unul dintre cele mai cunoscute obiective din New York. Imaginile au atras atenția și prin faptul că sarcina anunțată recent de Ilinca Vandici nu este evidentă în fotografii. „Unde este burtica?”, a întrebat o admiratoare.

Mesajul care a însoțit fotografiile a făcut referire la atmosfera orașului american. „Printre luminile orașului care nu doarme”, a transmis Ilinca Vandici, pe Instagram.

Prezentatoarea TV a anunțat că este însărcinată

Fotografiile din New York au fost publicate după ce Ilinca Vandici a făcut un anunț important în cadrul emisiunii „Follow Us”. Vedeta a dezvăluit că este însărcinată pentru a doua oară și a precizat că și-a dorit ca vestea să fie dată chiar de ea.

Prezentatoarea a explicat că nu a vrut ca informația să ajungă la public prin intermediul unor zvonuri sau al altor surse. Astfel, a ales să vorbească despre sarcină în direct, în emisiunea în care apare.

„Am să vă spun ceva, sunt însărcinată. Nu e glumă, sunt însărcinată, suntem foarte fericiți. La Zian nu am avut simptome de genul acesta (n.r. – pofte), aș dormi toată ziua dacă s-ar putea. A venit odată cu vârsta asta, acum s-a agravat, e dublă somnolența. În rest, toate bune și frumoase. Am vrut să se știe de la mine, să anunț aici în emisiune, mie nu-mi plac supozițiile. Doamne ajută să fim sănătoși”, a spus Ilinca Vandici, în cadrul emisiunii „Follow Us”.

Ilinca Vandici, despre cum se simte în această sarcină

Prezentatoarea TV a mărturisit că experiența celei de-a doua sarcini este diferită de cea prin care a trecut atunci când l-a avut pe primul său copil, Zian.

Printre schimbările pe care le-a remarcat se numără somnolența accentuată. Ilinca Vandici a spus că, dacă ar putea, ar dormi aproape toată ziua, menționând că acest simptom este mai puternic acum decât în prima sarcină.

Vedeta a transmis, totodată, că ea și partenerul său, Bogdan Boitor, sunt foarte fericiți după ce au aflat că vor deveni părinți.

Ilinca Vandici este deja mama unui băiat

Ilinca Vandici este deja mama lui Zian, iar acum familia se pregătește pentru venirea celui de-al doilea copil. Prezentatoarea a ales să păstreze pentru moment detaliile despre sarcină într-un cadru restrâns și a vorbit public în special despre starea sa din această perioadă.