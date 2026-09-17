Olga Barcari a obținut viza de SUA și pleacă la Alina Pușcău, diagnosticată cu o boală gravă. Fosta concurentă Asia Express a povestit despre interogatoriul de la Ambasadă.

Olga Barcari a obținut viza de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Decizia vine într-un moment extrem de sensibil, fosta concurentă de la „Asia Express” pregătindu-se să își viziteze una dintre cele mai bune prietene, pe Alina Pușcău, care traversează o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății.

Alina Pușcău a fost diagnosticată cu cancer și a început deja protocolul medical pentru vindecare. Chiar dacă lupta cu boala este grea din punct de vedere fizic și emoțional, fosta concurentă de la „Asia Express” are alături numeroase persoane care o susțin necondiționat. Prietenia dintre ele a făcut-o pe Olga Barcari să își dorească să plece peste Ocean încă din prima clipă în care a aflat despre diagnosticul primit de Alina Pușcău.

Olga Barcari a obținut viza pentru America

Olga Barcari le-a povestit urmăritorilor săi din mediul online că procedura de acordare a vizei a fost extrem de riguroasă, Interogatoriul s-a axat pe modul în care cele două s-au cunoscut, dar și pe contextul medical mediatizat al prietenei sale. Bruneta a mărturisit că a menționat la interviu participarea lor la show-ul „Asia Express” și le-a arătat oficialilor inclusiv o scrisoare . În cele din urmă, răspunsurile sale au fost convingătoare, iar cererea a fost aprobată.

„Sunt foarte fericită că am luat viza. Doamne, câte întrebări mi-au pus: «Unde m-am cunoscut cu Alina?», «De ce și cum». Am povestit și despre Asia Express, am povestit că este mediatizat cazul ei. Doamne, i-am arătat scrisoarea! Multe întrebări, m-au ținut o grămadă, dar până la urmă mi-au dat viza, așa că, Alinuța, așteaptă-mă!”, a transmis entuziasmată Olga Barcari.

Cum încearcă Alina Pușcău să își găsească liniștea

În ciuda încercărilor grele prin care trece de când a aflat că are cancer, Alina Pușcău privește cu optimism spre viitor. Vedeta speră că va reuși să depășească această etapă dificilă și își dorește să își reia viața liniștită, de îndată ce tratamentul se va încheia.

Pentru a se deconecta de la rigorile terapiei, fosta concurentă de la „Asia Express” încearcă să descopere noi pasiuni care să îi ofere confort psihic. Recent, vedeta s-a filmat în timp ce picta într-un cadru de poveste. Arta și sprijinul prietenilor apropiați reprezintă principalele ei resurse de energie pozitivă în procesul de recuperare.