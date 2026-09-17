Florin-Lazăr Vlădică, omul care conduce astăzi Oficiul Informații Integrate de la Cotroceni, ar fi călătorit în 2022 cu un avion privat Toyo Aviation alături de omul de afaceri Michael Schmidt și de trei persoane din conducerea grupului MHS. Documentele de zbor arată o cursă făcută într-o singură zi, pe ruta București-Viena-Zürich-București, potrivit unei investigații NewsCenter.ro.

Numele Toyo Aviation a apărut în ultimele săptămâni într-o serie de dezvăluiri despre zboruri private folosite de politicieni, oameni de afaceri și alte persoane publice, inclusiv în curse spre Mykonos. În cazul lui Vlădică însă, zborul identificat nu a fost către insula grecească și a avut loc cu aproape trei ani înainte ca acesta să ajungă în Administrația Prezidențială.

București, Viena, Zürich și înapoi în aceeași zi

Cursa ar fi avut loc pe 10 august 2022, scrie sursa citată. Avionul a decolat dimineața de pe Aeroportul Băneasa și a ajuns la Viena. După câteva ore, cei cinci pasageri au plecat spre Zurich, iar în aceeași după-amiază aeronava a pornit înapoi către București. În total, cele trei segmente au însemnat aproximativ 2.837 de kilometri și patru ore și 45 de minute de zbor, potrivit documentelor consultate de NewsCenter.ro.

Publicația precizează că documentele identifică aeronava, traseul, echipajul și pasagerii, dar nu arată cine a suportat în final costul charterului. Nici scopul deplasării și nici calitatea în care Florin-Lazăr Vlădică a călătorit împreună cu reprezentanții grupului MHS nu reies din actele publicate.

Cu cine a fost cu Florin-Lazăr Vlădică în avion

Printre cei cinci pasageri apare Michael Horst Schmidt, fondatorul Automobile Bavaria și al grupului MHS. Alături de Schmidt și Vlădică au călătorit Georg Leonhard Pfeffer, director în grupul MHS, Elena Claudia Iordache, care conducea atunci MHS Truck & Bus România, și Mihaela-Cătălina Stanca, manager financiar în cadrul grupului.

Practic, actualul consilier de stat de la Cotroceni a călătorit alături de fondatorul MHS și de trei oameni din conducerea grupului auto.

Michael Schmidt, un apropiat al lui Klaus Iohannis

Michael Schmidt este unul dintre oamenii de afaceri cunoscuți pentru relația sa apropiată cu fostul președinte Klaus Iohannis. În campania prezidențială din 2014, Iohannis a locuit într-un apartament al lui Schmidt din București, fostul șef al statului precizând atunci că a plătit chirie. Tot NewsCenter.ro amintește că MHS Truck&Bus, companie controlată de Schmidt, a donat 225.000 de lei PNL în campania pentru alegerile parlamentare din 2016.

În 2022, Automobile Bavaria, companie controlată de Michael Schmidt, a câștigat contractul Poliției Române pentru furnizarea a 600 de automobile BMW, acord estimat la aproximativ 98 de milioane de lei. Licitația a generat atunci controverse publice, însă Poliția Română, compania și Klaus Iohannis au respins acuzațiile privind existența unor intervenții sau ilegalități în atribuirea contractului.

Ce spune Administrația Prezidențială

Informația despre călătoria lui Florin-Lazăr Vlădică a apărut în două etape. Inițial, NewsCenter.ro a identificat numele acestuia într-o listă provenită din bazele de date atribuite Toyo Aviation, compromise în urma unui atac informatic. În acel moment nu erau cunoscute data zborului, traseul sau ceilalți pasageri. Publicația a cerut explicații Administrației Prezidențiale, iar instituția a răspuns că, „de când are calitatea de angajat al Administrației Prezidențiale”, Florin-Lazăr Vlădică nu a folosit serviciile Toyo Aviation. Ulterior au fost identificate documentele de zbor, care arată că deplasarea a avut loc pe 10 august 2022.

Florin-Lazăr Vlădică a fost numit consilier de stat la Cotroceni abia pe 18 martie 2025, printr-un decret semnat de președintele interimar de la acea vreme, Ilie Bolojan.

Ce este Oficiul Informații Integrate, condus de Vlădică

Astăzi, Florin-Lazăr Vlădică lucrează în Departamentul Securității Naționale al Administrației Prezidențiale și conduce Oficiul Informații Integrate. Structura centralizează și analizează informațiile transmise de instituțiile care fac parte din Comunitatea Națională de Informații și realizează analize destinate beneficiarilor legali.

Oficiul Informații Integrate nu este un serviciu secret dar, prin natura funcției, structura lucrează cu informații provenite inclusiv de la SRI, SIE, Direcția Generală de Informații a Apărării și structura de informații a Ministerului Afacerilor Interne.

Florin-Lazăr Vlădică a condus Departamentul pentru Armamente

Vlădică are și un trecut în Ministerul Apărării. În martie 2017, premierul de atunci, Sorin Grindeanu, l-a numit secretar de stat și șef al Departamentului pentru Armamente. În perioada mandatului său au avansat programe majore de înzestrare a Armatei, printre care achizițiile sistemelor Patriot și HIMARS și ale transportoarelor Piranha V. A fost eliberat din funcție la 31 ianuarie 2018, în timpul guvernului condus de Viorica Dăncilă.

După plecarea din Ministerul Apărării, Vlădică a fost prezentat de presă drept consultant al companiei americane Raytheon, producătorul sistemelor Patriot. Ministerul Apărării a confirmat la vremea respectivă participarea sa, ca reprezentant al companiei, la o întâlnire cu specialiști ai instituției.

Toyo Aviation, compania apărută în „scandalul Mykonos”

Toyo Aviation este compania care apare în mai multe investigații recente bazate pe documente și date atribuite operatorului de aviație privată. Printre acestea se numără și documente privind un zbor spre Mykonos în care au fost identificați Victor Ponta, fostul ministru Florin Manole, omul de afaceri Gruia Stoica și judecătorul CCR Cristian Deliorga. În urma acelor dezvăluiri, deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat că a sesizat DNA și ANI și a cerut verificarea condițiilor în care magistratul a beneficiat de transportul privat.