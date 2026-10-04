Protest masiv la București: peste 70 de ONG-uri de protecție a animalelor ies în stradă să apere drepturile animalelor fără stăpân și sălbatice

Zeci de organizații de protecția animalelor și mii de iubitori de animale din întreaga țară s-au mobilizat duminică, 4 octombrie, în centrul Capitalei, pentru a trage un semnal de alarmă privind tratamentul aplicat necuvântătoarelor în România.

Manifestația, organizată chiar de Ziua Mondială a Animalelor, aduce în prim-plan o realitate cruntă: peste 99.512 câini fără stăpân au fost uciși în ultimii ani în adăposturi publice finanțate din bani de la bugetul de stat.

Protestul a început la ora 14.00, în fața Teatrului Național București din Piața Universității, de unde participanții au pornit într-un marș pașnic spre Piața Victoriei. Cu pancarte pe care se puteau citi mesaje precum „Viața lor contează!”, „Dreptate pentru animale, nu lagăre criminale” sau „Noi suntem vocea lor”, protestatarii cer schimbări legislative radicale și trecerea de la măsuri punitive la soluții durabile bazate pe prevenție și educație.

„Nu mai vrem o țară în care suferința este normalizată”

Mobilizarea din acest an reprezintă o premieră prin amploarea sa. Peste 70 de asociații și organizații neguvernamentale - printre care Federația Împreună Pentru Animale, Kola Kariola, Eduxanima, Casa lui Patrocle, Free, Save Our Paws și Asociația Sache Vet - și-au unit forțele și au adus oameni din toate colțurile țării la București.

Organizatorii subliniază că data de 4 octombrie are o semnificație profundă și că societatea românească are o datorie morală față de speciile alături de care conviețuiește. Animalele au fost alături de oameni de-a lungul întregii istorii, oferind protecție și sprijin, însă politicile publice din România au continuat să trateze efectele și nu cauzele suprapopulării sau abuzurilor.

Revolta protestatarilor vizează lipsa de eficiență a programelor de sterilizare gratuită, absența campaniilor de responsabilizare și perpetuarea eutanasierii ca unică metodă de gestionare a câinilor comunitari.

În loc de investiții în adăposturi moderne și campanii naționale de sterilizare și microcipare, banii publici continuă să fie direcționați către firme și servicii de eprubetă sau capturare care recurg la uciderea în masă a animalelor.

Solicitări extinse: de la câinii din adăposturi la animalele din ferme și crescătorii

Deși situația câinilor fără stăpân rămâne un punct central al revendicărilor, manifestația din Capitală adresează o paletă mult mai largă de abuzuri la care sunt supuse animalele în România.

Protestatarii atrag atenția asupra condițiilor dramatice din fermele industriale, unde găinile și puii trăiesc în spații improprii, dar și asupra suferinței milioanelor de animale de fermă - oi, vaci și porci - transportate pe distanțe lungi în condiții improprii pentru export.

Un alt punct sensibil de pe agenda manifestanților este interzicerea fermelor de blănuri, unde specii precum nurcile și șinșilele sunt crescute și sacrificate exclusiv pentru industria modei. Totodată, pe lista cererilor se află și revizuirea politicilor privind gestionarea faunei sălbatice, inclusiv protejarea urșilor.

Imagini din adăposturi pe ecranele mari din Piața Victoriei

În Piața Victoriei, unde manifestația este autorizată până la ora 20.00, organizatorii au amplasat o scenă și un vehicul media special dotat cu ecrane, pe care rulează imagini documentate în ultimii ani în adăposturile publice din țară. Inițiatorii susțin că transparența este esențială pentru ca populația și decidenții politici să înțeleagă gravitatea situației.

Asociațiile participante au pregătit o listă oficială de solicitări pe care intenționează să o înainteze Guvernului și autorităților responsabile.

Mesajul principal transmis de la tribună este că uciderea nu poate fi o politică de stat și că este nevoie urgentă de aplicarea fermă a legilor existente împotriva cruzimii, alături de sancționarea celor care abandonează animale.