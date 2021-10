Jurnalista spune că în ultimele luni de zile cu un ochi a răs și cu altul a plâns. E fericită că o are acasă pe Alexandra, fetița ei, dar ar fi cu adevărat împlinită dacă fiul ei Luca s-ar face bine și l-ar putea avea lângă ea. Micuțul e încă în spital.

Gemenii ei au împlinit deja șase luni și pe Instagram vedeta a publicat o fotografie cu ea și fiica în brațe, dar și un mesaj emoționant. „Astăzi piticii mei fac 6 luni. 6 luni în care am fost cea mai nenorocită ființă și cea mai fericită. În care am realizat că în trecut m-am agitat prea mult și am dat prea multă importanță unor lucruri insignifiante. Că până la ei nu am iubit niciodată cu adevărat.

Că poți plânge și de bucurie. Că te topește un zâmbet sau un sunet. Că pot renunța la mine și pot duce poveri pe care nu-mi închipuiam că le pot duce. Că se poate și fără somn. Că e greu. Că-ți dai viața pentru ei. Că universul meu e mai mic, dar mai împlinitor. Abia aștept să fac poze cu amândoi, acasă. Cu Luca al meu și cu Alexandra mea”, a scris Ramona, pe Instagram, vineri, 15 octombrie.

„Erau prea fragili. Amândoi, dar mai ales Luca”

Prezentatoarea Meteo de la PRO TV a povestit pe rețelele de socializare cum a decurs nașterea, dar și că a stat timp de două luni în spital, unde nu a ieșit nici măcar până la poartă. Asistentele din maternitate au încurajat-o pe Ramona Păuleanu.

Pe 17 septembrie, Ramona a decis să dezvăluie tot chinul prin care a trecut. „Am tot amânat momentul ăsta sperând că altfel va arăta «întoarcerea» mea la voi. Dar iată ca timpul a trecut și trece, iar ceea ce era dat ca sigur, nu e decât o dureroasă așteptare și incertitudine.

Am născut doi pui, o fată și un băiat, mult mai devreme decât trebuia. Alexandra și Luca. Probabil ca așa a fost sa fie. Universul s-a grăbit. Trebuie să fi fost universul pentru că, altfel, nici eu și nici ei nu erau pregătiți. Era într-o joi, seara, după o zi ciudată, când am fost dusă de urgență în sala de operații. În sala aia, pe masa aia, a fost pentru prima dată în viata când mi-au clănțănit dinții în gură de frica. Erau prea fragili. Amândoi, dar mai ales Luca”, a scris Ramona pe rețelele sociale.

Micuțul Luca se află sub observația medicilor, în spital. A fost fragil la naștere, dar a contactat și p bacterie din unitatea medicală. „Iar peste toată fragilitatea asta, o bacterie luată din spital l-a destabilizat complet, luptând și în momentul de față să se facă bine. Sistemul ăsta l-a salvat și l-a prăpădit. Dar are o forță si o tenacitate pe care nu le credeam capabile la o mână de om. Înțeleg că așa sunt ăștia mici, mult mai puternici decât noi, dovadă că a fentat de 3 ori moartea.

Dar iată că au trecut 5 luni și nu știu câte vor mai trece până îl voi vedea acasă, lângă mine, lângă sora lui. Sper doar ca de primul lor Crăciun să îi am acasă pe amândoi, lângă mine. Nu vă pot explica ce este în sufletul meu. Știu doar că, oricât de dur ar suna, nimic nu m-a apropiat și m-a îndepărtat de Dumnezeu ca perioada asta. Că aș da orice să-i pot lua suferința. Că ochii lui mi s-au întipărit în suflet. Că m-aș arunca deasupra lui, că m-aș transforma într-un scut uman ca să-l ascund și protejez de toate.

Că am blamat soarta, sistemul, că m-am autoblamat, că n-am putut să încetez sa mă întreb de ce eu. Mare dreptate are cel care a spus că orice, numai mamă să nu fii. Și numai copil să nu fii, aș adauga, când în loc să îl bucuram, să îl facem să zâmbească, să îl ținem în brate și să-l iubim, el este într-un spital, și nu cunoaște altceva. Am revenit să vă spun că în toată durerea mea, în tot răstimpul ăsta, m-am gândit la toate mamele și toți părinții care își au puii bolnavi. Să ne întărească Dumnezeu”, a mai scris prezentatoarea de la Pro TV.

