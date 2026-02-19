Pe numele său real Janarious Mykel Wheeler, tânărul s-a stins din viață miercuri, în jurul orei 11:00, potrivit medicului legist, relatează CNN. Cauza morții sale este încă în curs de investigare.

Rapperul originar din Jacksonville, Florida, era cunoscut pentru stilul și versurile care reflectau realitățile dure ale vieții de stradă. La începutul acestei săptămâni, tânărul a anunțat pe rețelele sociale lansarea videoclipului pentru single-ul său „Out Of Town Bae”.

Artistul a devenit o figură centrală a genului „pain rap”, folosindu-și muzica pentru a procesa traumele personale și realitățile dure ale vieții urbane. Cariera sa a luat avânt în 2018, după lansarea proiectului Under Investigation, succesul său fiind consolidat de piesa Purple Hearts, un tribut emoționant scris după ce a supraviețuit unui incident armat violent.

Ascensiunea sa rapidă i-a adus un contract major cu Interscope Records și, ulterior, s-a alăturat echipei Collective Music Group, sub îndrumarea lui Yo Gotti. De-a lungul anilor, Lil Poppa a lansat proiecte de succes precum Blessed I Guess, care a marcat debutul său în topul Billboard 200, și Under Investigation 3.

Cele mai populare piese ale sale sunt „Love & War” sau „Eternal Living”.