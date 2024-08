În vârstă de 40 de ani, Andreea Bălan se iubește de mai bine de un an cu jucătorul de tenis Victor Cornea. Când nu e la turnee de tenis, sportivul petrece timpul alături de iubita cântăreață, dar și de fetițele ei.

De această dată, îndrăgostiții se bucură de o vacanță în Italia, în zona Lacului Como. Acolo, cei doi s-au oprit și pentru o ședință foto. Îmbrăcată într-o rochie roz, cântăreața radiază de fericire alături de iubit, pe care îl și îmbrățișează și sărută cu foc. „Escapadă minunată într-un loc romantic și frumos ❤️”, a transmis ea în dreptul imaginilor.

Fanii ei au remarcat imediat pozele pe Instagram, unde au și reacționat. Andreea Bălan nu a fost lipsită însă de critici. „Chiar nu-și găsea o tânără pe măsura lui?”, a întrebat-o cineva, iar răspunsul ei a venit imediat. „Eu sunt cea mai tânără”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Dragă Andreea, erai tânără atunci când făceai parte din trupa Andre, acum e mai greu cu tinerețea”, a zis altcineva. „Chiar și-a găsit o tânără pe măsură lui: serioasă, isteață, frumoasă, responsabilă. Sunt așa de fericiți împreună…. 🤗🤗 Bucurați-va de vacanță și nu băgați în seamă răutățile….☀️🌈🍀🏖️”, i-a luat apărarea un fan cântăreței.

Recomandări Ucraina mizează pe o nouă armă pentru a lovi adânc în Rusia. Ultima propunere pentru a convinge SUA să-i permită să folosească și rachete occidentale

Andreea Bălan nu e afectată de comentariile negative

Andreea Bălan nu este în niciun fel afectată de părerile oamenilor despre diferența de vârstă dintre ea și iubitul ei, jucătorul de tenis Victor Cornea. Solista și sportivul s-au născut la aproximativ 10 ani unul după celălalt.

Cântăreața a împlinit 40 de ani pe 23 iunie anul acesta, iar tenismenul va împlini 31 pe 24 septembrie. Tocmai diferența de vârstă dintre ei face cuplul lor să funcționeze atât de bine, a mărturisit Andreea la Fresh by Unica.

În ediția Fresh by Unica din 24 iulie, Andreea Bălan a dezvăluit cum gestionează comentariile răutăcioase la adresa diferenței de vârstă dintre ea și Victor Cornea.

„Eu întotdeauna am vizualizat că o să fiu cu un bărbat mai tânăr. Eu nu mă simt de vârsta pe care o am în buletin.

Mi se pare că nici nu arăt și n-am nicio legătură cu vârsta mea. Eu sunt foarte copilăroasă. Sunt împărțită. Am partea asta matură, dar emoțional sunt pe la 20 de ani. Noi atragem în funcție de vibrația noastră și de energia pe care o emitem. Dacă energia mea este foarte tânără și fresh, normal că am atras un partener mai tânăr”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

Recomandări Natalia Intotero, implicată într-un accident auto produs pe Valea Oltului. Ministrul Familiei a fost dus la spital

„Cei care comentează evident habar nu au și judecă din exterior. Avem empatie pentru nefericirea lor și îi lăsăm să judece mai departe. Eu îmi văd de fericirea mea între timp. E supermișto să fii cu un bărbat mai tânăr, din multe puncte de vedere”, a mai spus Andreea Bălan, pentru Unica.ro.

Urmărește-ne pe Google News