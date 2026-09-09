Începând cu 14 septembrie 2026, în fiecare luni, de la ora 20.30, PRO TV aduce în fața telespectatorilor un nou serial, „Fără Urmă”, în care joacă nume deja consacrate de la PRO TV, printre care Adela Popescu, dar și vedete care în trecut au fost văzute la Antena 1.

„Nu există personaje întru totul pozitive sau negative, ci oameni care greșesc, iubesc, luptă”, a spus Adela Popescu despre noul serial care se va vedea pe PRO TV și VOYO.

Intriga din serial încearcă să-i prindă pe telespectatori într-un joc al secretelor, poveștilor de iubire intense și răzbunării. Printre cei care apar alături de Adela Popescu se numără Alex Calangiu, Adela Popescu și Aylin Cadîr, în rolurile principale, dar în „Fără Urmă” joacă și Răzvan Bănică, actor care în trecut a participat la „Power Couple” alături de partenera lui de viață, Sandra Izbașa.

„Experiența «Fără Urmă» a fost una inedită pentru mine. Am ales să fac parte din acest univers acceptând destinul personajului meu, Berti, fără să stau prea mult pe gânduri. Nu pot să vă dau prea multe detalii despre istoria familiei Scarlat, însă pot să vă asigur că imprevizibilul și răsturnările de situație vor face parte din rețeta serialului”, a spus Răzvan Bănică în exclusivitate pentru Libertatea, despre noua lui experiență.

Răzvan Bănică a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică în anul 2014, la clasa profesorului Florin Zamfirescu, iar în 2016 și-a finalizat studiile de master, specializarea „Arta actorului”, sub îndrumarea profesorului Gelu Colceag. El este nepotul lui Ștefan Bănică și este actor la Teatrul Nottara.

În serialul „Fără Urmă”, în centrul poveștii se află Barbu (interpretat de Alex Calangiu), un bărbat care și-a construit o viață liniștită alături soția sa (interpretată de Aylin Cadîr) și fiul lor, într-un sat idilic din Transilvania. În acest colț de lume desprins parcă din povești, Barbu își petrece zilele îngrijindu-și caii, sărind în ajutorul vecinilor și având grijă ca familiei sale să nu-i lipsească nimic.