De Dana Aramă,

Însă supărarea lui Răzvan Botezatu a trecut imediat după ce acesta a vorbit cu buna lui prietenă, Bianca Drăgușanu.

„Am rămas șocat și m-am supărat că am aflat de la voi, colegii mei din presă, dar apoi am vorbit cu ea și am felicitat-o După ce am certat-o că nu mi-a zis nimic, evident. Îmi vine sa o mănânc, să o omor cu mâna mea, aș fi dat orice să fiu lângă ea în asemenea momente…

Nu mă așteptam la așa un gest nebun din partea ei… dar prin câte am trecut alături de ea, nu mă mai miră nimic. Eu știam că e în divorț Alex Bodi, dar dacă s-au căsătorit înseamnă că a divorțat și a fost liber să își trăiasca iubirea alături de Bianca.

Mă bucur pentru ei. Și așa Bianca își mai dorește un copil, așa că nu m-ar mira să facă și un al doilea. Ce pot să îi mai doresc? Casă de piatră”, a declarat Răzvan Botezatu pentru wowbiz.ro.

Bianca Drăgușanu s-a căsătorit joi, 1 august 2019, pentru a doua oară, cu alesul inimii ei, Alex Bodi. Acesta este cel de-al doilea mariaj al vedetei. Bianca Drăgușanu a mai fost căsătorită cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, din mariajul cu acesta rezultând o fetiță, Sofia Natalia.

Citeşte şi:

Declarația lui Victor Slav după ce fosta sa soție, Bianca Drăgușanu, s-a căsătorit a doua oară

GSP.RO Dezvăluirile unui prieten despre decesul lui Marcel Toader: „La un moment dat i-a scăpat telefonul din mână și a căzut cu capul pe masă!”

Unica.ro Care e primul si cel mai important lucru pe care trebuie sa-l faci in caz de infarct

Viva.ro Marcel Toader, fostul soț al Mariei Constantin, a FĂCUT INFARCT! PRIMA REACȚIE a MARIEI și ce i-a afectat problemele de sănătate