„Eram în căutarea unei iubite. Ieșeam pur și simplu pe stradă. Am avut și blind date-uri, mă știa lumea de la televizor…Până într-o zi, când am dat de ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Jucam în Buftea la un serial și ea făcea figurație specială. Era studentă la Jurnalism, dar mai făcea figurație ca să mai câștige un ban. Când am văzut-o mi-a căzut capul. Am terminat ziua de filmare și m-am dus la ea și i-am spus că dacă vrea o duc eu acasă. Și ea mi-a spus «nu»”, a povestit Fodor.

„Ne-am reîntâlnit după multe luni. Eu eram curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva. La prima întâlnire am văzut în geanta ei o carte. Am crezut că nu e adevărat. Ne-am mai întâlnit o dată, de două ori, voiam doar să o ascult.

Mereu apărea altă carte. Ea și acum are aceeași problemă, ca să zic așa. În vacanțe trebuie să o lași în pace, are mereu cărți pe care le citește în câteva zile. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni. Și am văzut că are un umor gros.

Și i-am zis că plec în India la final de an și că dacă vrea îi iau un bilet de avion. Și a venit cu mine și am făcut toată vacanța de o lună la picior. Și atunci mi-am zis că ea trebuie să fie nevasta mea”, a povestit Răzvan Fodor, la Antena Stars.

Citeşte şi:

La prima apariție publică după închisoare, Liviu Dragnea spune că Vestul e de vină, nu politicienii care au condus România și i-au distrus resursele

Piloții prinși în viitura care l-a omorât pe colegul lor Adi Cernea i-au avertizat pe organizatori: „Râul îi cât capota!”

Cum echipe de jurnalism de investigații, de la Recorder, Rise Project și Libertatea, au fost obligate de magistrați să șteargă articole

PARTENERI - GSP.RO FOTO După căsătoria-șoc cu nepoata fostei soții, Hulk face un nou anunț incredibil: „Da, e adevărat”

Playtech.ro BOMBĂ! Un medic celebru din România anunță când se termină pandemia de Covid-19: ‘Gata, dispare’

Observatornews.ro Morţi, răniţi şi patru maşini dezmembrate după cel mai teribil accident produs în ultimii ani pe autostrada A5, în Hessen, Germania

HOROSCOP Horoscop 20 septembrie 2021. Săgetătorii trebuie să fie înțelepți și să asculte până la capăt ce au de spus ceilalți

Știrileprotv.ro Cum îți dai seama dacă mierea pe care o cumperi e 100% naturală. Metoda dezvăluită chiar de un producător

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Trei feluri de investiții de care să te ferești