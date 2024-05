În urmă cu doar câteva zile, în emisiunea „Follow us”, într-o discuție cu Teo Trandafir, Ilinca Vandici a criticat luxul pe care iubita lui Gabi Bădălău îl afișează pe rețelele de socializare. Prezentatoarea de la Kanal D este de părere că Bianca Drăgușanu ar trebui să fie mai discretă cu starea sa financiară și să nu mai posteze atât de mult obiectele de lux, mașinile sau vacanțele scumpe.

Mulți au considerat că Ilinca Vandici a criticat-o pe Bianca Drăgușanu, care nu s-a arătat deranjată de comentariile făcute de prezentatoare. Exclusiv pentru VIVA!, ea a spus: „Mie nu mi se pare că m-a criticat”. Ea nu a oferit alte declarații, nu a spus dacă e deranjată de cuvintele Ilincăi Vandici, nici cum se înțelege cu aceasta, de fapt.

Ce a spus Ilinca Vandici în emisiunea ei despre Bianca Drăgușanu

Discuția între Teo Trandafir și Ilinca Vandici, cele două prezentatoare ale emisiunii „Follow us”, a început de la cuplul Gabi Bădălău – Bianca Drăgușanu, însă Ilinca Vandici s-a arătat puțin deranjată de opulența pe care Bianca o afișează în mediul online.

Teo Trandafir: Ce mai face Găbiță (n.r. – Gabi Bădălău)? Eu mă am bine cu toată lumea.

Ilinca Vandici: Da, și ei trec pe la cappuccino dimineața.

Teo Trandafir: Da, eu sunt prietenă oarecum cu ea, că ne-am tot văzut prin emisiuni, la cafea nu mergem, că ea nu bea. Nu bea după o anumită oră. Acum am auzit că au plecat în vacanță, ceva de vis.

Ilinca Vandici: Deci Găbiță duce fata în vacanță, pe lux, frumos, cum am fost obișnuiți.

Teo Trandafir: Oamenii cărora le place să bârfească ziceau că el, având două mașini scumpe, s-ar fi folosit de ceasurile ei, că ea nu poate să se uite ca mine la cât e ceasul pe telefonul mobil. Trebuie să aibă niște ceasuri care să coste câteva mii de euro și lumea bârfea, dar nu e adevărat, că el a ieșit și a spus „Nu i-am vândut ceasurile Biancăi ca să achit ratele la mașină”, ba chiar, dimpotrivă, pe mâna ei a apărut un inel.

Ilinca Vandici: Vreau poze cu inelul, nu e ineluș, Teo, mai uită-te o dată. E diamant.

Ilinca Vandici: Se asortează cu gentuța, care și gentuța e de brand și foarte frumoasă, de altfel, se asortează cu bronzul care e de Maldive. Bianca întotdeauna a fost sinceră cu lucrurile pe care le face, le are, a avut mereu un punct de vedere. Vrei să zic de ce se postează cu lucrurile astea?

Teo Trandafir: Nu, dragă. Lasă că e bine.

Ilinca Vandici: Bianca, nu te mai posta cu abundență, lux. Iubito, ține-le pentru tine.

Teo Trandafir: Ție a început să-ți placă.

Ilinca Vandici: Ar fi culmea să se supere Bianca acum pe mine, ar fi ultima!

Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu lunar

Într-un interviu pentru cancan.ro, Bianca Drăgușanu a mărturisit că este mulțumită de veniturile sale. Își întreține singură familia, iar banii îi ajung și pentru cumpărăturile de lux. „În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc.

Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea de la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante.

Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul”. Întrebată dacă lunar câștigă peste 10.000 de euro, Bianca Drăgușanu a răspuns: „Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €”.

