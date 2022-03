Marian Drăgulescu a petrecut cele mai recente zile la „Survivor România” 2022 pe Insula Exilului, acolo a fost trimis de TJ Miles, restul colegilor fiind de acord. Mulți dintre Faimoși au spus că el nu s-a integrat încă în grup, CRBL l-a atacat, a spus despre el chiar că e individualist și orgolios.

Larisa Drăgulescu îi ia apărarea: „Pentru mine e evident că cei de acolo, din Dominicană, nu știu mare lucru despre Marian. Cred că l-au tratat destul de prost, bazându-se probabil pe lucruri pe care le cunosc doar așa, de suprafață, din diverse relatări ale presei. Ceea ce nu știu ceilalți e că Marian Drăgulescu e un tip căruia îi plac provocările, ca și sportul în general. Și poate să ducă foarte multe! De-aia a și plecat în emisiune!”, a spus ea.

„Noi doi nu mai suntem soți, dar am rămas prieteni. Atunci când a plecat, i-am spus că voi fi alături de el și așa va fi. Însă recunosc că nu i-am urmărit toate emisiunile. Spre exemplu, pe cele mai recente le-am ratat, fiind plecată din țară. Însă fata noastră, Beatrice, e cea care mă ține la curent”, a mai adăugat aceasta.

Fosta soție a mai adăugat că ea îl cunoaște foarte bine pe Marian Drăgulescu, știe că acestuia nu îi place să aibă conflicte. „V-am spus că ceilalți nu știu decât lucruri de conjunctură despre el. Dacă ar fi fost altfel, ar fi știut că lui îi place mai degrabă să aplaneze conflictele, decât să le asculte. Intră în dispute, dar preferă să iasă din ele repede. Așa e Marian, de când îl știu, în viața de zi cu zi. Așa că cele desfășurate recent acolo, în emisiune, nu mă miră câtuși de puțin”, a dezvăluit Larisa Drăgulescu, care l-a și lăudat pe fostul sportiv, actual antrenor de gimnastică.

„Unii își pot închipui că a obținut toate acele rezultate așa, bătând din palme! Or, lucrurile nu stau deloc așa. E mai mult decât obișnuit cu munca, cu eforturile, chiar prelungite. De aceea se regăsește în acel univers. Și mai are și avantajul că e destul de calm. Cine o să-l urmărească cu atenție, o să-mi dea dreptate. Or, toate astea îl pot transforma într-unul dintre favoriții la câștigarea întrecerii! Marian are toate calitățile pentru a câștiga Survivor”, a încheiat ea.

Ce a spus CRBL despre Marian Drăgulescu la „Survivor România”

„Eu cred, și puteți să mă înjurați pentru treaba asta, că lui îi pasă doar de imaginea lui de acasă. Nu-i pasă de puncte, îi pasă de cum e acasă, de imaginea pe care el crede că o are. Îmi doresc ca Marian să pună cap la cap tot ce s-a vorbit, tot ce s-a spus, să mai lase din caracterul lui individualist, caracterul lui orgolios care știe multe și să învețe cum să se integreze în acest grup, ca să putem merge mai departe.

Altfel, are un singur drum, spre casă. Sunt curios cum se va întoarce Marian din exil, ce va zice la consiliu. Nu știu dacă se va înrăi împotriva noastră sau va analiza constructiv ce i-am spus și se va coborî de acolo unde crede că este, să vină lângă noi și ușor, ușor să construim o relație cu grupul”, a declarat dansatorul.

