Andreea Ibacka mai are foarte puțin până va deveni mamă pentru a doua oară. Cuplul mai are o fetiță, pe Namiko. „Am fost la eco și am aflat sexul copilului și am venit acasă să-i fac o surpriză lui Cabral, să-l anunț dacă o să mai aibă încă o fetiță sau un băiețel”, a spus Andreea Ibacka, vizibil emoționată.

Cabral, care uda gazonul din grădină, nu prea s-a arătat încântat de surpriza pe care soția lui i-a pregătit-o.

Actrița urma să spargă balonul care în interior avea confetti de culoare roz sau albastru, ce ar fi indicat sexul bebelușului pe care ea îl poartă în pântece.

Andreea: Surpriză! Știi ce e aici? Am venit să te anunț dacă o să ai o fetiță sau un băiețel. Ești pregătit?!

Cabral: Nu, tocmai că nu eram. Nu vreau să știu. Ți-am mai zis că nu vreau să știu. Tu ce filmezi, mă, acolo?!

Andreea: E o glumă?!

Cabral: Nu! Nu vreau să știu! La revedere!

