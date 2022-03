Creatorul de modă apare într-un selfie cu pielea foarte întinsă, cu ochii colorați intens și cu o dantură impecabilă. Astfel, unul dintre urmăritorii lui de pe Facebook a reacționat: „Ai operație estetică”, în timp ce altul a susținut că și-a editat prea mult fotografia.

El a reacționat acum, a spus că nici vorbă de așa ceva, nu are nici operație, nu își editează nici pozele. Are un tratament de față care îl face să pară mult mai tânăr.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Nu am folosit niciun filtru, nimic, în plus eram bronzat pentru că venisem dintr-o deplasare, am fost într-o croazieră. Ochii îi am verzi spre albastru pentru că așa îi am din naștere! Am momente în care arăt OK, eu folosesc niște fiole pe care mi le da prietena mea Diana Baicu, care au un efect de lifting, întind pielea și țin 24 de ore.

Pentru dinți sunt recunoscut că am dinți frumoși! Dacă te uiți la poză și dai zoom cu atenție, se văd ridurile de la ochi, laba gâștii…Nu am nicio intervenție la nivelul feței, când o să-mi fac o să fiu altul, dacă se face zoom pe poze se vede că sunt riduri pe față!”, a mărturisit Cătălin Botezatu pentru click.ro.

Zilele trecute, Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu au pozat împreună, iar fanii i-au acuzat din nou că își editează prea mult pozele.

„Băduleasca parcă-i desenată cu stânga! Are capul mai mare decât corpul. Era de o sută de ori mai mișto la corp acum 15 ani. (…)

Raluca e de nerecunoscut 😱 anorexică zici că este! Vai doamne. (…)

Doamne! Raluca Bădulescu, gata, ajunge cu slăbitul. Doamne ferește, capul mai mare ca corpul”, au fost comentariile lăsate de câțiva fani pe pagina de Facebook a lui Cătălin Botezatu la poza recentă cu Raluca Bădulescu.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro ȘOC! „Alte 6 țări trebuie DENAZIFICATE, după Ucraina.” Moscova a enumerat statele care sunt pe lista lui Vladimir Putin

Observatornews.ro Pățania unui român care a cumpărat cu 30.000 de euro apartament lângă Bucureşti: "Trebuie să păcăleşti pe cineva să se mute aici"

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2022. Gemenii trebuie să oprească agitația din propria minte și să-și recapete puterea de concentrare

Știrileprotv.ro Un polițist din Alba și-a abuzat băiețelul în vârstă de 5 ani, după ce îl ademenea printr-un joc. Ororile sunt greu de imaginat

Orangesport.ro O ucraineancă şi-a sunat mama care locuieşte în regiunea Doneţk şi a avut un şoc. Ce i-a transmis femeia

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special