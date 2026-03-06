Un conflict a izbucnit, joi, între familia lui Victor Ponta și Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu. Miza disputei este repatrierea fiicei minore a fostului premier, care ar fi fost împiedicată să se întoarcă în țară din Oman. De asemenea, Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, a lansat acuzații grave la adresa ministrei de Externe, susținând că aceasta a intervenit direct pentru a bloca îmbarcarea fiicei sale, din rațiuni pur de imagine politică.

Dan Negru a transmis un mesaj, fără a da, însă, vreun nume al celor implicați. „Nu știu care e adevărul în povestea copilului unui politician care n-ar fi fost lăsat să se întoarcă în țară din Emirate din cauza altui politician. Dar știu că empatia este cea dintâi calitate a unui politician. Noi, pleava, știm că politicienii de azi au mintea mică. Niciun om zdravăn la cap nu s-ar mai apuca de politică . De asta, calitatea lor principală ar trebui să fie bunătatea.



Astăzi,marile decizii care cer inteligență și diplomație nu se mai iau la noi. Dar măcar deciziile mici ar trebui luate cu inima. În anii care vin, eu aș promova în funcții publice doar oameni buni și blânzi.



Cei care strigă că vor toleranță sunt adesea primii care o calcă în picioare. Cei care vorbesc despre „fără ură” sunt primii care dau cu pumnul. Intelectualii de azi, încercând să pară moraliști, ajung uneori să fie cei mai cruzi dintre noi. Lipsa de omenie e adevărata decădere, iar deficitul de empatie e mai periculos decât deficitul bugetar”, a transmis Dan Negru pe contul de socializare.

