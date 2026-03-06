Cu cât s-au scumpit pâinea, carnea, hainele și serviciile din cauza prețului la motorină din decembrie până acum

Creșterea prețului motorinei afectează aproape toate sectoarele economiei

Într-un studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă, numit „Analiza fluxurilor petroliere, a costurilor și prețului la pompă în România” a fost realizată o estimare privind efectul creșterii prețului motorinei în primele 64 de zile ale anului (până la data de 5 martie 2026 n.r.) față de luna decembrie 2025.

Astfel, creșterea prețului motorinei a produs efecte în lanț, care s-au propagat în aproape toate sectoarele economiei.

„În economie există scumpiri care se văd imediat și scumpiri care se infiltrează discret în toate prețurile. Motorina face parte din a doua categorie. Nu este doar combustibil pentru mașini; este combustibilul întregii economii. Camioanele care transportă pâine, utilajele de pe șantiere, autobuzele din orașe și chiar o parte din infrastructura serviciilor publice depind direct de ea”, se arată într-un comunicat emis de Asociația Energia Inteligentă și semnat de președintele Dumitru Chisăliță.

Pâinea și laptele înregistrează o creștere de 2%

Transportul cerealelor, distribuția produselor și logistica depozitelor sunt puternic dependente de motorină.

Astfel, „pâinea și laptele înregistrează o creștere estimată de aproximativ 2% față de decembrie 2025 doar din acest factor (al scumpirii motorinei n.r.), potrivit sursei citate.

Pentru carne, leguminoase sau produse congelate, unde lanțul logistic este mai complex și implică transport frigorific, impactul ajunge la aproximativ 3%.

Prețul motorinei afectează și pe cel al locuințelor

Materialele de construcții sunt transportate aproape exclusiv cu camioane, iar utilajele de șantier funcționează în mare parte pe motorină.

„În aceste condiții, costul unui apartament nou crește cu aproximativ 1%, iar al unei case cu aproximativ 2%, exclusiv din cauza scumpirii motorinei. Chiar și chiria reflectă indirect aceste costuri, cu o creștere estimată de aproximativ 1%, prin costuri de întreținere, logistică și servicii auxiliare”, potrivit ONG-ului.

De asemenea, sectorul materialelor de construcții resimte același efect.

„Betonul și oțelul se scumpesc cu aproximativ 2%, în timp ce cărămida sau BCA-ul cresc cu aproximativ 1%. Transportul materiilor prime, operarea utilajelor și logistica industrială sunt toate dependente de combustibil”, se mai arată în comunicat.

Costul unui kilometru de autostradă crește cu aproximativ 3% din cauza motorinei

Scumpirea motorinei afectează și infrastructura: „Construirea unui kilometru de autostradă implică sute de camioane, excavatoare, buldozere și utilaje grele. În aceste condiții, costul unui kilometru de autostradă crește cu aproximativ 3% doar din cauza motorinei”.

Industria textilă nu este nici ea imună: „Transportul materiilor prime, producția și distribuția internațională contribuie la scumpiri estimate de aproximativ 2% pentru tricouri și blugi și de aproximativ 3% pentru încălțăminte”.

Cu cât s-au scumpit pâinea, carnea, hainele și serviciile din cauza prețului la motorină din decembrie până acum

Presiune pe serviciile de bază

Si serviciile de bază au fost grav afectate. „Transportul public, unde autobuzele funcționează predominant pe motorină și înregistrează o creștere de aproximativ 7%. Alte servicii esențiale – precum apa și canalizarea – cresc cu aproximativ 2%, deoarece pomparea și operațiunile logistice depind indirect de costurile energetice și de transport”, menționează Asociația Energia Inteligentă, în studiu.

De asemenea, costurile operaționale ale spitalelor și școlilor cresc cu aproximativ 1%, iar funcționarea supermarketurilor adaugă aproximativ 1% la prețuri.

România, pe locul 8 în Uniunea Europeană la prețul motorinei

România se află pe locul 8 în Uniunea Europeană, în topul celor mai scumpe prețuri la motorină, mai menționează ONG-ul care a analizat tarifele din 21 de țări.

Preț motorină în data de 6 martie 2026 (euro/litru):

1. Olanda – 2.05 euro

2. Germania – 1.98 euro

3. Italia – 1.98 euro

4. Franţa – 1.90 euro

5. Belgia – 1.72 euro

6. Austria – 1.72 euro

7. Portugalia – 1.71 euro

8. România – 1.69 euro

9. Irlanda – 1.66 euro

10. Lituania – 1.66 euro

11. Spania – 1.61 euro

12. Letonia – 1.57 euro

13. Grecia – 1.57 euro

14. Estonia – 1.55 euro

15. Slovacia – 1.51 euro

16. Ungaria – 1.50 euro

17. Croaţia – 1.49 euro

18. Slovenia – 1.46 euro

19. Polonia – 1.44 euro

20. Republica Cehă – 1.38 euro

21. Bulgaria – 1,33 euro.

Diferențe între România și Bulgaria

Sunt diferențe enorme între România și Bulgaria. Prețul motorinei în România este de 1,69 euro/l motorină, în timp ce în Bulgaria este 1,33 euro/l, ceea ce înseamnă o diferența de 27%. 

„România al doilea cel mai mare producător de țiței, cu cea mai complexă structură petrolieră din Europa și are o motorină mai scumpă ca în Bulgaria!”, menționează Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

„Motorina nu apare pe eticheta produselor din magazin. Dar este prezentă în fiecare etapă a drumului lor până la raft. Iar atunci când prețul ei crește, întreaga economie se mișcă puțin mai scump”, a mai precizat ONG-ul.

Războiul din Iran salvează deficitul bugetar al României

Prețul petrolului a crescut după atacurile SUA și Israelului în Iran, iar acest lucru se traduce mai departe prin viitoare scumpiri la pompă în România în cazul în care acestea persistă, potrivit unei analize Libertatea.

Acestea vin într-un moment în care populația României se confruntă deja cu o inflație de 10% după majorările de taxe operate de Guvernul Bolojan. În mod paradoxal însă, scumpirile ajută Guvernul să reducă deficitul deoarece creșterile de preț la pompă aduc mai mulți bani la buget.

România poate reduce impactul războiului din Iran în prețurile de la pompă prin mai multe metode. Scăderea accizelor, plafonarea pentru o perioadă a prețurilor sau a adaosurilor comerciale sunt măsuri ce pot fi luate pe perioade temporare, însă economiștii consultați de Libertatea atrag atenția că țara noastră nu este în poziția de a negocia astfel de proiecte din cauza situației bugetare proaste.

Consultantul fiscal Emilian Duca spune că scăderea temporară a accizelor este o metodă validă prin care statul poate controla pe o perioadă scurtă prețul.

„Este o idee bună, dar nu prea cred că se poate face. La noi nu scad niciodată accizele. Ar fi util, dar fiind o acciză armonizată la nivelul Uniunii Europene (UE) trebuie să cerem acordul UE și trebuie să ai motive serioase”, a spus el.

Plafonările de prețuri sau de adaosuri sunt alte instrumente la îndemâna statului, mai spune Duca. România a plafonat în trecut prețurile la polițele RCA, în vreme ce plafonarea adaosurilor este încă în vigoare la alimentele de bază și expiră la 31 martie.

„În caz de extremă urgență, Consiliul Concurenței poate da undă verde la plafonarea prețurilor. Dar nu este urgență. Nu e o situație care să justifice plafonări de prețuri sau de adaosuri”, precizează Duca.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Rămasă fără jobul din emisiunea „La Măruță”, Ioana Ginghină a semnat alt contrat: „Putem vorbi fără măști”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Unica.ro
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații grave i se aduc artistei și ce au găsit polițiștii în mașina ei: „Va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie”
Elle.ro
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații grave i se aduc artistei și ce au găsit polițiștii în mașina ei: „Va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie”
gsp
Diana Șucu, drastică în privința românilor prinși în războiul din Orient: „Plătim noi pentru inconștiența lor?”
GSP.RO
Diana Șucu, drastică în privința românilor prinși în războiul din Orient: „Plătim noi pentru inconștiența lor?”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
Avantaje.ro
EA este CEA MAI FERICITĂ ZODIE în 2026! 🥰 Dacă ești în zodia asta, FELICITĂRI! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! 👇
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său
Tvmania.ro
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său

Alte știri

O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul de mai multe ori, în Teleorman: „Victima s-a opus montării unui sistem de supraveghere”
Știri România 15:44
O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul de mai multe ori, în Teleorman: „Victima s-a opus montării unui sistem de supraveghere”
România, printre țările fruntașe din UE la prețul motorinei, în timp ce în Bulgaria carburantul este cel mai ieftin
Știri România 15:41
România, printre țările fruntașe din UE la prețul motorinei, în timp ce în Bulgaria carburantul este cel mai ieftin
Parteneri
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Adevarul.ro
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
ANAF, captură de 6 kilograme de aur la o casă de amanet. Reacția-surpriză a patronului: „Acele obiecte vor ajunge înapoi la noi”
Fanatik.ro
ANAF, captură de 6 kilograme de aur la o casă de amanet. Reacția-surpriză a patronului: „Acele obiecte vor ajunge înapoi la noi”
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Financiarul.ro
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Superliga.ro (P)
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
Parteneri
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Elle.ro
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

„Românii au talent” 6 martie 2026. Cine este copilul în vârstă de 4 ani care îi lasă fără cuvinte pe jurați. „Zici că ai 56 de ani”
Stiri Mondene 15:36
„Românii au talent” 6 martie 2026. Cine este copilul în vârstă de 4 ani care îi lasă fără cuvinte pe jurați. „Zici că ai 56 de ani”
Mădălin Ionescu, din nou la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „De atunci plămânii au rămas sensibili”
Stiri Mondene 15:05
Mădălin Ionescu, din nou la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „De atunci plămânii au rămas sensibili”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
ObservatorNews.ro
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Mediafax.ro
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cinci victime la Sălicea, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Una dintre maşini a căzut într-o râpă adâncă de zece metri
KanalD.ro
Cinci victime la Sălicea, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Una dintre maşini a căzut într-o râpă adâncă de zece metri

Politic

Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Politică 05 mart.
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Politică 05 mart.
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
Fanatik.ro
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului