Decizia cuplului de a se stabili definitiv în Franța, într-o zonă rurală din apropierea de Provence, a fost primită cu entuziasm de autoritățile de la Paris, dar a stârnit un val de reacții dure peste Ocean, inclusiv din partea președintelui american Donald Trump.

Mutarea nu este doar una de ordin familial sau logistic, ci capătă rapid o dimensiune politică și simbolică, într-un context internațional deja tensionat. George Clooney, cunoscut pentru pozițiile sale civice și pentru criticile repetate la adresa politicilor conservatoare din SUA, pare să fi transformat această alegere într-un mesaj clar, chiar dacă exprimat cu ironie.

Viață nouă în Franța pentru actor și soția lui

Potrivit autorităților franceze, procesul de naturalizare al familiei Clooney a respectat toate etapele prevăzute de lege. Ministerul pentru Europa și Afaceri Externe a transmis un mesaj oficial de bun venit, subliniind că procedurile au fost „rigide”, incluzând interviuri la prefectură și plata tuturor taxelor legale.

La rândul său, ministrul de interne a declarat pentru cotidianul Le Monde că acordarea cetățeniei franceze cuplului Clooney reprezintă o mare oportunitate pentru țară, atât din punct de vedere simbolic, cât și cultural.

Franța câștigă astfel nu doar o vedetă de talie mondială, precum George Clooney, ci și una dintre cele mai respectate voci în domeniul drepturilor omului, în persoana soției actorului, Amal.

George și Amal Clooney, la patru ace, zâmbesc fotografilor de undeva de pe covorul roșuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

George Clooney locuiește de mai bine de cinci ani într-o fermă din sudul Franței, Domaine du Canadel, o fostă proprietate viticolă. Actorul a explicat în mai multe rânduri că a ales acest stil de viață pentru a-și crește copiii departe de presiunea mediatică și de ritmul haotic al Hollywoodului, punând accent pe natură, disciplină și interacțiuni reale, nu pe ecrane digitale.

Donald Trump a reacționat

Reacția lui Donald Trump nu a întârziat să apară. Liderul de la Casa Albă a comentat acid decizia cuplului, pe care a numit-o „o veste bună”, descriindu-i însă pe Amal și George Clooney drept „doi dintre cei mai slabi politruci din toate timpurile”.

„Vești bune! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi prognosticatori politici din toate timpurile, au devenit oficial cetățeni ai Franței, care, din păcate, se confruntă cu o problemă majoră a criminalității din cauza modului absolut îngrozitor în care a gestionat imigrația.

George Clooney a primit mai multă publicitate pentru politică decât pentru foarte puținele sale filme, total mediocre. Nu a fost deloc un star de cinema, ci doar un tip obișnuit care se plângea constant de bunul-simț în politică”, a spus Donald Trump.

Replica lui George Clooney a venit sub forma unui comunicat ironic, publicat de The Hollywood Reporter: „Sunt total de acord cu actualul președinte. Trebuie să facem America mare din nou. Și vom începe în noiembrie”. Aluzia la alegeri și la celebrul slogan al lui Donald Trump a fost interpretată ca o lovitură subtilă, dar calculată.

Ulterior, într-un interviu acordat revistei Variety, George Clooney a detaliat relația sa veche cu Donald Trump: „Îl cunoșteam foarte bine. Mă suna des și a încercat chiar să mă ajute cu o internare pentru o problemă la spate. Ne întâlneam prin cluburi și restaurante. E un prostuț. Sau mai bine zis, era! Acum totul s-a schimbat”.

