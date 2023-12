Cristi Borcea, în vârstă de 53 de ani, a apelat de mai multe ori la medicul estetician pentru a se menține tânăr. Și-a făcut injecții cu acid hialuronic și botox, iar rezultatele sunt mai mult decât vizibile. Chiar și când se afla în spatele gratiilor, soțul Valentinei Pelinel se preocupa de aspectul său fizic și era pensat de deținuți.

„Te parfumezi, îți afemeiezi sufletul. Îți faci fața, afemeiezi sufletul”

Omul de afaceri i-a propus și nașului său să meargă la medicul estetician, însă Gigi Becali nici nu a vrut să audă de așa ceva. Patronul de la FCSB consideră total nepotrivite intervențiile estetice la bărbați.

„Eu i-am spus lui odată. Când vorbesc, nu vorbesc despre tine, că nu vreau să-mi supăr finul. El e un om extraordinar ca suflet. Orice face omul pe dinafară primește sufletul pe dinăuntru.

Te parfumezi, îți afemeiezi sufletul. Îți faci fața, afemeiezi sufletul. Toate idolatriile și frumusețile pe care le faci pe dinafară primește sufletul în interior. Adică ce faci? Te înfrumusețezi, te afemeiezi! Afemeiezi sufletul pentru că orice face omul pe dinafară ia sufletul pe dinăuntru.

„Asta cu operațiile la bărbați este o operă drăcească”

Asta cu operațiile la bărbați este o operă drăcească. Pentru ce să fac, mă fac frumos pentru ce? Mă fac frumos dacă vreau să mă placă femeile. Dacă nu mă interesează femeile, ce mă mai interesează pe mine? Aaa, mă îngrijesc cât de cât, așa e bine să avem grijă și de trup, nu e Dumnezeu împotrivă să ne îngrijim, să ne înfrumusețăm trupul cu niște haine, să ne placă să fim frumos îmbrăcați, să fim curați, numai să facem niște lucruri care să afecteze sufletul, că suferă cu trupul odată”, a spus Gigi Becali, într-un interviu la Romania TV.

„Mă duc acum să fac operații? Pentru ce? Eu fug de femei. Pentru ce îmi trebuie?”

Latifundiarul din Pipera a mărturisit că a refuzat imediat propunerea lui Cristi Borcea, care i-a sugerat nașului său să își facă anumite intervenții estetice.

„Mi-a spus și mie: «Bă, nașule, te duc face aia așa, te fac de 25 de ani». Și i-am zis, «Bă, ești nebun! Nici dacă mor, îmi tai capul, pune capul pe buturugă și îmi tai capul. Taie-mi capul, dar cum să fac operație?» Mă fac de râs la bătrânețe. Am 66 de ani, vreau să mor cu demnitate, să mor cu Hristos. Mă duc acum să fac operații? Pentru ce? Eu fug de femei. Pentru ce îmi trebuie? Ce, nu aș putea și eu? Cu bani plătești, iei frumuseți. Orice vârstă are moralitatea și frumusețea ei. De ce fuge lumea când el este căsătorit, dacă are o amantă se ferește că-l filmați voi. Voi toți aveți amante, dar îl dați pe ăla la televizor că are amantă și râdeți de el”, a mai spus Gigi Becali.

Cristi Borcea: „În momentul în care veneam în permisie, atunci îmi puneam acid”

În pușcărie se și tundea, iar deținuții îl pensau. În schimb, când avea permisie, el se întâlnea cu un medic estetician care îi punea acid hialuronic în față. „M-am adaptat. Te adaptezi, n-ai ce să faci. Veneau ăia la Jilava, stăteam patru, atâția eram într-o cameră, venea televiziunea să vadă camera lui Borcea. Se închinau, eram cu paturi suprapuse. Creme îți luai de la magazin, eu îmi luam și acolo.

Primul lucru, acid hialuronic fiole, comandam, ce ziceai aia îți aducea. Nu aveai voie să iei orice, dacă permitea regulamentul. Aveam frizeri acolo, care făceau cursurile și mă tundeau tot timpul. Eu acum, acasă, părul din urechi îl fac cu flacăra, că acolo m-au învățat, la pușcărie.

Cu bricheta, așa m-au învățat, așa fac. Aveam acolo deținuți care făceau cu ața, mă pensau. Sunt specializați. În momentul în care veneam în permisie, atunci îmi puneam acid, când veneam în permisie de două zile, trei zile, cinci zile”, a dezvăluit Cristi Borcea, în cadrul podcastului „Tare de tot”.

