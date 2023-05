Nicolai Tand, 49 de ani, și-a păstrat stilul moroșan chiar și după 13 ani la Paris și mai mulți în București. Vorbește cu accentul din nordul țării pe care nu l-a pierdut.

Chef, patron de restaurant, prezentator TV și competitor în diverse concursuri, acesta a detaliat în podcast-ul „Fain și simplu” al lui Mihai Morar, despre copilăria și începuturile sale în profesie. Când era mic mergea cu vacile la păscut, crăpa lemnele cu securea, era cu adevărat un stâlp al gospodăriei, mai ales după ce tatăl său s-a stins timpuriu.

„Munca nu doare!”

„Eu nu știu să fac bani decât muncind. Unii fac cu creierul, eu fac cu mâinile. Regret în viața asta că n-am făcut studii, dar am decis să nu fac, după ce a murit tata, pentru a face bani pentru mama. Adică mama să muncească, iar eu să mă distrez? Aveam imaginea unor prieteni ce se duseseră la studii la Sighetu Marmației și mai mult stăteau la cinema sau la distracție”, a povestit Nicolai.

„Munca nu doare! Am dat cu târnăcopul la viața mea, am cosit și strâns fânul, la rafinăria Astra din Ploiești ca zilier, la plantat și legat de hamei, în construcții. Cos și la mașină! Mergeam toată vara la muncă, nu la mare, după bani ca să aduc acasă. Acum, când merg cu copiii prin țară, le arăt peste tot pe unde am muncit”, a completat povestea chef-ul.

– „Ai făcut foamea vreodată?”, l-a chestionat Mihai Morar.

– „O-la-la, bade! Da cum?! Am mâncat și mâncare de pisici, n-am pățit nimic. Dormeam în niște parcări de mașini abandonate. Am stat doi ani apoi într-o casă părăsită, fără curent! Vindeam ziare. Nu aveam un loc fix. Făceam baie la baia comunală, înainte de a merge duminica la biserica românească din Paris. Acolo, mai aflam pe unde puteam munci. Dar mergeam spălați, curați, la biserică. Deși eram un om al străzii”, a povestit acesta.

A avut momente în care a fost certat cu legea: „Am fost și arestat, prin niște lagăre în Germania! Am făcut ilegal drumul până în Franța, că era cu viză și nu aveam, mă opreau, mă trimiteau în România, le și ziceam vameșilor: «Într-o săptămână sunt înapoi!». Pe-atunci voiam să fac bani ca să-i dau mamei, dar n-am fost golan sau vagabond niciodată”.

„A venit Ronaldinho să mă bage la discotecă”

A lucrat în Franța și ca șofer pe Ambulanță. „Făceam și ture de noapte ca să câștig mai mulți bani”. În câțiva ani a ajuns chef și manager de restaurante în Paris, unele selecte, unde veneau vedete de la Hollywood și supervedete din fotbal.

Ajunsese la 4.500 de euro/lună net, conform propriilor mărturisiri: „Erau bani foarte mulți pentru copilul care mergea cu oile pe tăpșan. Ospătarul lua vreo 1.000 de euro, managerul, vreo 2.000 de euro, iar eu, 4.500 de euro. Făceam bacșiș foarte mult, dublam salariul cel puțin. O dată am luat 1.800 de euro. Bade, voiam să intru la cele mai tari discoteci din Paris, unde mixa David Guetta, de exemplu. Odată, a venit Ronaldinho să mă bage la discotecă în VIP Room”.

