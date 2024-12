CRBL și Elena Vîșcu au decis să pună capăt mariajului lor de 16 ani la începutul acestui an, un eveniment care a atras atenția publicului. Cei doi au împreună o fiică, Alessia, în vârstă de 14 ani, care a rămas în grija mamei sale. Elena s-a mutat împreună cu adolescenta la Chișinău, iar relația dintre CRBL și fiica sa pare să fi devenit mai dificilă după acest pas.

Unul dintre motivele tensiunilor este faptul că Alessia a aflat din presă despre noua relație a tatălui său. CRBL are o iubită de aproape șapte luni, Olga Guțanu, o tânără de 23 de ani din Republica Moldova, cunoscută pentru participarea la concursuri de Miss. Alessia bănuiește că această relație ar fi început înainte ca părinții săi să se despartă, iar suspiciunile sale au dus la mai multe discuții între tată și fiică.

„Prima dată când s-a aflat a fost când acești paparazzi m-au surprins pe mine și pe Olga și atunci am apărut în toate ziarele. Nu știa nimeni unde stau, eu nu am fost vânat în cariera mea de paparazzi aproape niciodată, pentru că eu nu am avut subiecte controversate ca să fiu urmărit de paparazzi. Și niciodată nu mi-am pus problema să mă feresc. A venit Olga, a stat la mine și în dimineața aia ne-am trezit cu mașina de paparazzi. Era un băiat cu un aparat pitit după un umeraș, pe bancheta din spate. Pentru ea era ceva nou, nu-i venea să creadă. Ne-am pitit într-o scară de bloc vreo 10-20 minute, ceva șoc. Nu eram pregătit pentru Alesia, în primul rând.

Recomandări Greii din politica românească ce ratează noul Parlament. Doi miniștri PSD n-au prins mandate

Voiam să îi spun eu, cum e și normal, nu să afle din presă (…) Primul lucru, într-adevăr, i-am scris Alesiei: «Așteaptă să vorbim, să nu crezi tot ce e acolo». Adică am încercat să îi spun treaba asta. I-am spus deja, doar că se luase informația și atunci a fost foarte greu să administrez șocul pentru Alesia. Foarte, foarte greu. Elena, fiind și ea mândră, nu putea să vină să îmi spună: «Ce faci, mă?» Am avut noi o discuție: că e mică, că nu e bine, am înțeles, dar nu e după mine. Da, și-a dat și ea cu părerea”, a spus CRBL despre debutul relației cu Olga Guțanu și despre cum a reacționat fiica lui când a aflat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Alessia m-a întrebat: «Tata, dar nu ți-e teamă că o să te înșele, că e mică?»”

Solistul recunoaște că situația este delicată și că încearcă să găsească un echilibru între a-și construi noua relație și a-și păstra legătura cu fiica sa. CRBL a povestit că Alessia i-a pus o întrebare total neașteptată.

Recomandări Cristian Andrei, consultant politic: „Cheia alegerilor de duminică sunt cei care nu au venit la vot în primele două weekenduri”

„Cu Alessia a fost foarte complicat să-i spun povestea. Foarte greu și trist și dureros. Nu mă crede (n.r. că a cunoscut-o pe Olga după divorț). Alessia m-a întrebat: «Tata, dar nu ți-e teamă că o să te înșele, că e mică?». Dacă mă înșală o să plâng două-trei zile. Ce pot să fac? Să mă implic pe jumătate sau să nu mă implic deloc când apare un sentiment? Am avut foarte multe discuții serioase cu Alessia și trebuie să am răbdare să crească ca să poată înțelege. Nu mă iartă pentru că nu știe adevărul. Nu i-l pot spune pentru că nu-l înțelege. Este evident că eu sunt vinovatul. Ea crede în continuare că eu eram cu Olga și de-aia am divorțat. Sunt convins că Elena m-a suspectat de treaba asta”, a mărturisit artistul.

Pe de altă parte, relația lui CRBL cu familia Olgăi nu este nici ea lipsită de provocări. Mama tinerei și-a exprimat opinia față de diferența de vârstă de 23 de ani dintre cei doi și statutul lui CRBL ca bărbat divorțat, cu un copil.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News