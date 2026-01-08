Rețeta de sirop de ceapă a Elwirei Petre. Ea îl bea pentru calmarea tusei și pentru durerile în gât

Temperaturile scăzute la început de an aduc cu ele valuri de răceli și gripe, iar tusea, durerile de gât și oboseala devin probleme des întâlnite. În acest context, coregrafa Elwira Petre vine cu o soluție tradițională, dar eficientă: siropul de ceapă, un remediu natural ce poate calma tusea și sprijini sănătatea sistemului respirator.

Rețeta Elwirei Petre pentru sirop de ceapă

Elwira Petre a împărtășit pe rețelele de socializare o rețetă simplă, dar eficientă, perfectă pentru sezonul răcelilor. „M-ați întrebat de siropul de tuse din ceapă, așa că vă las aici rețeta”, a scris ea pe Instagram.

Cum se prepară siropul de ceapă?

– Fierbeți 2 cepe roșii sau albe în 500 ml de apă timp de 20-30 de minute.

– Strecurați lichidul și lăsați-l să se răcească.

– Adăugați 4 lingurițe de miere și sucul de la o lămâie.

– Păstrați siropul la frigider. Doza recomandată de Elwira este de 1 linguriță de 2-3 ori pe zi pentru adulți și de maximum 2 ori pe zi pentru copii. Pentru o variantă diferită, puteți tăia ceapa felii și să le așezați într-un borcan cu 4 lingurițe de zahăr, lăsându-le la macerat 16-24 de ore. După ce obțineți lichidul, adăugați puțin suc de lămâie.

„Siropul este natural și bun pentru calmarea tusei, are și efect antibacterian și este și un remediu bun pentru durerile în gât”, a explicat Elwira. Totuși, chiar dacă este un remediu natural, coregrafa își sfătuiește urmăritorii să consulte un medic înainte de utilizare. „Totuși, înainte să-l consumați consultați medicul de familie.”.

Beneficiile siropului de ceapă

Unica scrie că popularitatea acestui remediu tradițional nu este întâmplătoare. Siropul de ceapă este un aliat de nădejde în lupta cu răcelile și tusea. Ceapa conține compuși activi precum quercetina și sulfura de alil, recunoscuți pentru proprietățile lor antiinflamatorii și antibacteriene.

Beneficii ale siropului de ceapă:

– Proprietăți antiinflamatorii: Calmează căile respiratorii și reduce inflamațiile, fiind util împotriva bronșitei. – Antibiotic natural: Ceapa combate bacteriile și virusurile, inclusiv cele care stau la baza răcelii și gripei.

– Efect expectorant: Ajută la eliminarea secrețiilor și ușurează respirația.

– Proprietăți antivirale: Quercetina din ceapă poate încetini replicarea virusurilor.

– Susține digestia: Datorită conținutului de inulină, un prebiotic natural, favorizează sănătatea florei intestinale.

– Stimularea imunității: Bogată în vitamina C, B6 și antioxidanți, ceapa întărește imunitatea organismului.

Deși siropul de ceapă este considerat sigur pentru majoritatea oamenilor, există câteva excepții:

– Persoanele cu diabet ar trebui să evite variantele îndulcite cu zahăr.

– Cei alergici la ceapă sau alte plante din familia Allium trebuie să evite acest remediu.

– Mierea nu este recomandată copiilor mai mici de un an.

