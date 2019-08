De Dana Aramă,

Artistul, în vârstă de 47 de ani, a publicat fotografia cu fetița sa, Lucia, pe contul său de Instagram.

Imaginea este însoită de mesajul: „Lumina ochilor mei. Lucia”.

Fiica artistului este scumpă foc și i-a cucerit imediat pe internauți. Fotografia a adunat peste 1,5 milioane de like-uri de la cei care îl urmăresc pe Ricky Martin pe rețelele de socializare.

Ricky Martin are o relație cu artistul siriano-suedez Jwan Yosef din anul 2015, iar un an mai târziu au anunţat că s-au logodit. Cei doi s-au căsătorit în secret. Ricky Martin este tată de gemeni: Valentino și Matteo. La început de an 2019, Ricky Martin a anunțat că are și o fetiță. Micuța a primit numele Lucia.

FOTO: Northfoto

Citeşte şi:

Cum o distrează partenerul de viață al lui Ricky Martin pe fetița lor. Dans haios în fața căruciorului | VIDEO

GSP.RO Cine e tânărul decedat în groaznicul accident de bicicletă din Capitală

Unica.ro O profesoară din Galați a luat 10 la examenul de titulizare, dar nu va primi niciun post. Care e motivul

Viva.ro Marcel Toader a acuzat-o că a făcut amor cu alt bărbat chiar în mașina lui. Ce gest incredibil a făcut Maria Constantin la înmormântare! Nimeni nu se aștepta...