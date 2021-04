﻿ROMÂNIA LA NOAPTEA OSCARURILOR. Mărturie emoționantă din Los Angeles despre Colectiv: „Am auzit pe cineva plângând în hohote și m-am întors”

Pentru prima oară în istorie nominalizată de către Academia Americană de Film, România și filmul său Colectiv nu sunt printre favoriții Galei Oscar de diseară. Șansele unui premiu sunt foarte reduse. Presa internațională continuă însă să discute despre importanța filmului românesc regizat de Alexander Nanau.



„Colectiv este un documentar care crede atât de mult în faptul că pentru a face filme ai nevoie de trei lucruri, «o poveste bună, o poveste bună și o poveste bună», premisa legendară a vechilor patriarhi de la Hollywood”, scrie una dintre cele mai importante publicații din America de Sud, Infobae.



Infobae este o publicație argentiniană cu mai bine de 450 de jurnaliști, fondată la Buenos Aires și care are redacții în New York City, Mexico City, Miami, Bogotá, São Paulo și Madrid.

Cronica despre Colectiv a argentinienilor susține că nu personajele care apar sunt importante, ci mesajul transmis de film. Oamenii curajoși din spitale care au vorbit, victimele, cetățenii și jurnaliștii au rolul unor „funcții narative”, dincolo de „crizele, defectele, strălucirea și meschinăria fiecăruia dintre noi”.



A existat întotdeauna o fascinație de la Hollywood pentru poveștile care au ieșit din frământările jurnalismului, începând cu The Citizen Kane, continuând cu All the Presidents Men până ajungem la Spotlight. Dar de data aceasta cel care a realizat o poveste grozavă despre jurnalism și politică a fost un documentar și nu a fost realizat de un cineast american, ci de un cineast român.



