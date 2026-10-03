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Romanița Iovan a împlinit 62 de ani. Decizia luată de ziua ei și a fiului său: „Fără scuze, cu răbdare și disciplină”

Andreea Romaniuc Archip
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Romanita Iovan
Romanița Iovan Sursa foto: Instagram - Romanița Iovan
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Romanița Iovan și fiul ei, Albert, își sărbătoresc ziua de naștere pe 3 octombrie. Creatoarea de modă a împlinit 62 de ani și se antrenează intens la sală.

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Romanița Iovan trăiește o zi cu totul specială, marcată de o dublă sărbătoare în familie. Îndrăgita creatoare de modă a devenit pentru prima oară mamă în urmă cu două decenii. La 42 de ani, vedeta l-a născut pe Albert, fix de ziua ei.

Ce decizie a luat Romanița Iovan la 62 de ani

Creatoarea de modă a împlinit 62 de ani și se află într-o formă fizică de invidiat. Ea a distribuit pe rețelele de socializare imagini de la un antrenament de-al său realizat în sala de fitness.

După cum se poate observa, vedeta realizează o sesiune extrem de solicitantă de exerciții pentru fiecare parte a corpului.

Imagini spectaculoase cu Romanița Iovan în sala de fitness la 62 de aniVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

„În urmă cu 20 de ani, am primit cel mai frumos dar, pe Albert. Astăzi este cel care mă provoacă. Două luni și jumătate, fără scuze, cu răbdare și cu disciplină, sub îndrumarea lui, muncesc pentru mine, pentru corpul meu, pentru sănătatea mea, pentru anii frumoși pe care vreau să-i am înainte. Happy Birthday, my one & only!”, a scris Romanița Iovan pe rețelele de socializare.

Albert, fiul Romaniței Iovan din căsnicia cu regretatul pilot Adrian Iovan, a moștenit rigoarea și pasiunea pentru sport, fiind un sprijin de nădejde pentru mama lui. Coincidența de a fi născut exact de ziua de naștere a creatoarei de modă, când aceasta împlinea 42 de ani, a făcut ca legătura dintre ei să fie una cu totul specială, iar aniversările lor să fie întotdeauna un motiv de bucurie dublă.

Romanița Iovan: „Și acum există comentarii legate de diferența de vârstă dintre noi"

Romanița Iovan trăiește de mulți ani o frumoasă poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, însă cei doi au decis să nu facă pasul cel mare. În ciuda celor 12 ani diferență dintre ei, aceștia s-au înțeles foarte bine și și-au construit o familie unită. Vedeta recunoaște că și în prezent mai există persoane care discută despre diferența de vârstă dintre ea și partenerul său.

„Am învățat că oamenii din afară vor avea întotdeauna păreri, însă singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt cei doi care o trăiesc. Și acum există comentarii legate de diferența de vârstă dintre noi, dar nu am simțit niciodată nevoia să demonstrăm ceva. Pur și simplu ne-am văzut de viața noastră”, a explicat vedeta într-un interviu pentru VIVA!.

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Tags: Sănătatea ca stil de viață! Aniversare Romanița Iovan
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