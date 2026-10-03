Turiștii din UE și Marea Britanie vor putea călători cu două bagaje de mână gratuite. Regulile pentru zborurile europene se schimbă din 2027

Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord provizoriu privind o reformă majoră a drepturilor pasagerilor aerieni, prima revizuire amplă a acestei legislații după mai bine de două decenii. Noua reglementare le va garanta pasagerilor care achiziționează un bilet standard dreptul de a transporta gratuit două bagaje de mână la bordul aeronavelor, punând capăt unora dintre cele mai criticat practicate taxe suplimentare aplicate în prezent de companiile low-cost.

Schimbarea urmărește să elimine costurile ascunse și să ofere mai multă transparență pasagerilor în momentul rezervării biletelor, relatează Euronews.

Cum sunt definite cele două bagaje de mână gratuite

Conform noilor prevederi comunitare, pachetul gratuit inclus în orice tarif standard va cuprinde un obiect personal mic, cum ar fi o geantă de mână, o servietă sau un rucsac care trebuie să încapă sub scaunul din față.

Alături de acesta, pasagerii vor avea dreptul la un al doilea bagaj de cabină mai mare, de tip troler sau geantă de călătorie, depozitat în compartimentul superior. Această a doua piesă va putea avea o greutate de până la 7 kilograme și dimensiuni combinate de maximum 100 de centimetri (lungime + lățime + înălțime).

Punerea în aplicare a noilor reguli este estimată cel devreme pentru luna octombrie 2027. Proiectul trebuie să parcurgă ultimele voturi din procesul legislativ al Uniunii Europene, urmat de o perioadă de tranziție acordată companiilor aeriene pentru ajustarea sistemelor de rezervare. Chiar și după intrarea în vigoare, operatorii vor putea oferi tarife ultra-reduse pentru cei care aleg voluntar să călătorească fără bagaj de cabină.

Ce se întâmplă cu zborurile către și dinspre Marea Britanie

Efectele noilor norme europene nu se vor aplica în mod direct tuturor călătoriilor din afara spațiului comunitar. În urma Brexitului, Marea Britanie nu mai intră sub incidența automată a directivelor UE, ceea ce înseamnă că zborurile cu plecare de pe aeroporturile britanice către destinații europene nu vor fi obligate să includă gratuit al doilea bagaj de cabină.

Companii aeriene majore, precum easyJet UK, British Airways și Jet2, au clarificat că noile reglementări UE se vor aplica pasagerilor care zboară din Marea Britanie doar pe cursele de întoarcere efectuate din statele membre ale Uniunii Europene.