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Legea femicidului, fără metodologie după cinci luni. România a înregistrat deja 30 de cazuri de la începutul anului

Ioana Dinu
Ioana Dinu
Jurnalist
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Legea femicidului, intrată în vigoare în aprilie 2026, rămâne neaplicabilă în totalitate din cauza lipsei metodologiei necesare.
O tânără îmbrăcată într o cămașă albastră își acoperă fața cu palmele întinse în față într un gest defensiv sau de respingere. Sursă foto Shutterstock
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Legea femicidului, intrată în vigoare în aprilie 2026, rămâne neaplicabilă în totalitate din cauza lipsei metodologiei necesare. În acest timp, 30 de femei și-au pierdut viața, iar autoritățile încă întârzie să acționeze.

Deși legea califică femicidul drept omor calificat și prevede pedepse mai aspre pentru violența de gen, implementarea unor măsuri esențiale, precum evaluarea riscului ca o femeie să fie ucisă, depinde de o hotărâre de Guvern, conform Digi24.

Aceasta ar trebui să includă un instrument care să permită procurorilor și judecătorilor să identifice cazurile cu risc ridicat și să ia măsuri preventive. Deși termenul-limită pentru adoptarea metodologiei este finalul lunii octombrie, procesul este în întârziere.

Potrivit răspunsurilor primite de la autorități, Ministerul Justiției susține că nu este responsabil de elaborarea metodologiei și că această sarcină revine Ministerului Educației și Ministerului Muncii.

În plus, legea prevede colectarea și analizarea datelor despre cazurile de femicid, dar fără instrumentele necesare, eforturile de prevenție rămân blocate. În condițiile în care, de la începutul lui 2026, 30 de femei au fost ucise, fiecare zi de întârziere în adoptarea acestor măsuri poate face diferența între viață și moarte.

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Tags: România Guvernul Romaniei
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