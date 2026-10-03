Legea femicidului, fără metodologie după cinci luni. România a înregistrat deja 30 de cazuri de la începutul anului

Legea femicidului, intrată în vigoare în aprilie 2026, rămâne neaplicabilă în totalitate din cauza lipsei metodologiei necesare. În acest timp, 30 de femei și-au pierdut viața, iar autoritățile încă întârzie să acționeze.

Deși legea califică femicidul drept omor calificat și prevede pedepse mai aspre pentru violența de gen, implementarea unor măsuri esențiale, precum evaluarea riscului ca o femeie să fie ucisă, depinde de o hotărâre de Guvern, conform Digi24.

Aceasta ar trebui să includă un instrument care să permită procurorilor și judecătorilor să identifice cazurile cu risc ridicat și să ia măsuri preventive. Deși termenul-limită pentru adoptarea metodologiei este finalul lunii octombrie, procesul este în întârziere.

Potrivit răspunsurilor primite de la autorități, Ministerul Justiției susține că nu este responsabil de elaborarea metodologiei și că această sarcină revine Ministerului Educației și Ministerului Muncii.