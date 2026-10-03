De ce se simt rău unii pasageri în mașinile electrice și cum poți scăpa de senzația de amețeală

Lola Baird, o tânără de 24 de ani din nordul Londrei, a experimentat recent o problemă neașteptată: răul de mișcare. Situația a devenit atât de gravă încât, în timpul unei călătorii de 40 de minute cu mașina electrică a iubitului ei, a fost nevoită să-i ceară să oprească.

„Mă simt pur și simplu copleșită de greață ori de câte ori mergem cu mașina lui”, a povestit Lola pentru BBC.

Lola spune că nu a mai avut niciodată această problemă înainte ca iubitul ei să-și cumpere o mașină electrică (EV) acum doi ani. De atunci, orice drum mai lung îi provoacă un disconfort major. Situația a devenit atât de insuportabilă încât i-a cerut partenerului să schimbe mașina.

Cauzele răului de mișcare în vehiculele electrice

Fenomenul nu este singular. Mulți alți pasageri și părinți au raportat, că ei sau copiii lor au simțit o creștere a senzației de greață în vehiculele electrice. Totuși, alți șoferi și pasageri au afirmat că nu au întâmpinat astfel de probleme sau că, dimpotrivă, se simt mai confortabil în EV-uri decât în mașinile tradiționale.

Cercetătorii încearcă să identifice cauzele acestui fenomen. Dr. Irene Di Giulio, lector la King's College London, explică faptul că unele studii au sugerat că vehiculele electrice pot amplifica senzația de rău de mișcare. Aceasta ar putea fi legată de diferențele dintre vehiculele electrice și cele tradiționale. „Oamenii s-au adaptat să asocieze sunetul și vibrațiile motoarelor convenționale cu mișcarea, dar vehiculele electrice funcționează diferit”, spune ea.

Un alt factor care contribuie este frânarea regenerativă, o tehnologie specifică vehiculelor electrice, care încetinește automat mașina atunci când șoferul eliberează pedala de accelerație. Această schimbare bruscă de viteză poate accentua senzația de mișcare pentru pasageri, explică Dr. Nicholas Hac, neurolog specializat în amețeli și vertij la Northwestern Medicine din Chicago. „O obligă pe persoană să simtă că se leagănă înainte și înapoi pentru acea scurtă clipă când viteza mașinii se schimbă brusc”, adaugă specialistul.

Experiențele șoferilor și pasagerilor

Mark Quigg, un șofer de 45 de ani din Lincolnshire, a investit într-un vehicul electric anul trecut, atras de costurile mai mici de funcționare. Cu toate acestea, deși el se bucură de confortul condusului, fiica sa de nouă ani a început să sufere de rău de mișcare sever. „Obișnuia să se simtă rău doar în călătoriile lungi, dar acum chiar și o cursă de 30 de minute până la oraș o face să vomite”, a declarat el.

De cealaltă parte, Vicky Edmonds, directorul general al EVA England, o asociație pentru șoferii de vehicule electrice, a precizat că problema nu este una comună. „Acest lucru nu a fost niciodată o problemă”, a spus ea. Totuși, producătorul chinez de vehicule electrice XPeng recunoaște că anumite caracteristici ale designului EV-urilor pot contribui la disconfortul pasagerilor: „Nu este vorba despre imaginația voastră”, a transmis compania, explicând că lipsa sunetelor și accelerația rapidă pot cauza acest fenomen.

Cum să combați răul de mișcare în mașinile electrice

Experții oferă câteva soluții pentru cei care suferă de rău de mișcare în vehicule electrice. Dr. Hac recomandă pasagerilor să urmărească peisajul prin parbrizul din față și să evite utilizarea telefonului sau cititul pe parcursul călătoriei. Alte sfaturi includ:

Stați pe scaunul din față sau, dacă stați în spate, optați pentru scaunul din mijloc pentru o vedere mai bună asupra drumului.

Mențineți capul nemișcat, sprijinit de tetieră.

Înclinați scaunul pentru o poziție mai confortabilă.

Deschideți un geam pentru aer proaspăt.

Luați pastile pentru răul de mișcare, dacă este necesar.

Evitați mesele grele înainte de călătorie și asigurați-vă că sunteți bine hidratați și odihniți.

Profesorul John Golding de la Universitatea din Westminster susține că expunerea repetată la vehiculele electrice poate ajuta la reducerea disconfortului, pe măsură ce organismul se obișnuiește cu caracteristicile unice ale acestora.

Ce pot face producătorii?

Producătorii de vehicule electrice lucrează deja la soluții pentru a reduce semnificativ răul de mișcare. Profesorul Cyriel Diels de la Royal College of Art sugerează implementarea unor tehnologii avansate, cum ar fi software care să netezească accelerația și decelerația, sisteme audio care să replică sunetul motoarelor tradiționale și scaune care să emită vibrații subtile pentru a semnala mișcarea vehiculului.

În unele cazuri, șoferii pot ajusta sau dezactiva frânarea regenerativă, ceea ce poate contribui la reducerea senzației de greață. „Dacă cercetările viitoare identifică motivul răului de mașină, producătorii de vehicule pot reacționa și se pot îmbunătăți în consecință”, a declarat Matt Adams de la BEAMA, organizație ce reprezintă producătorii de puncte de încărcare pentru vehicule electrice din Marea Britanie.