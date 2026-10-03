Emiratele Arabe Unite au lansat primul tren național de pasageri. Călătoria între Dubai și Abu Dhabi durează acum doar 50 de minute și costă 10 euro

Emiratele Arabe Unite au făcut un pas istoric în modernizarea infrastructurii de transport prin lansarea primei rețele naționale integrate de trenuri pentru pasageri.

Operat de compania Etihad Rail, noul serviciu feroviar promite să transforme radical modul în care se circulă între principalele metropole ale țării, reducând durata călătoriei dintre Dubai și Abu Dhabi la doar 50 de minute, față de cele peste 90 de minute parcurse în prezent cu automobilul sau autocarul, relatează publicația Daily Mail.

Proiectul feroviar, care inițial a fost axat exclusiv pe transportul de marfă, s-a extins pentru a conecta 11 orașe și regiuni strategice din EAU. Noua rețea oferă o alternativă rapidă, ecologică și predictibilă la șoselele aglomerate, fiind proiectată să devină coloana vertebrală a mobilității urbane din Emirate.

Cât costă un bilet și ce condiții oferă noile garnituri

Tarifele pentru o călătorie între Dubai și Abu Dhabi au fost concepute pentru a fi accesibile unui public larg. Un bilet la clasa „Comfort” costă 39 AED (aproximativ 10 dolari / 47 RON), în timp ce un loc în clasa „Premium” este tarifat la 109 AED (aproximativ 30 dolari / 133 RON).

Garniturile de tren au fost proiectate pentru a asigura un standard înalt de confort. Fiecare garnitură poate transporta până la 400 de pasageri și atinge viteze de până la 200 km/h (125 mph).

Interiorul este dotat cu scaune ergonomice, conexiune Wi-Fi de mare viteză pe întreaga durată a traseului și prize individuale la fiecare loc, oferind condiții optime atât pentru turiști, cât și pentru cei care navetează în interes de afaceri.

Când devin funcționale toate stațiile

Inaugurarea rețelei se desfășoară în etape succesive. Primele stații din rețea, cele din Dubai și Al Dhaid, au devenit oficial operaționale pe 30 septembrie 2026.

Conform planului de extindere comunicat de Etihad Rail, stațiile din Liwa și Madinat Zayed urmează să fie deschise pe 30 noiembrie 2026, iar majoritatea celorlalte noduri feroviare rămase vor intra în funcțiune pe 30 decembrie 2026. Ultimul segment important, stația din Sharjah, este programată pentru inaugurare pe 30 martie 2027.

Până în prezent, interesul publicului a depășit estimările inițiale, fiind deja vândute peste 70.000 de bilete în întreaga regiune.