„Fata mea mi-a spus că de mult nu m-a mai văzut atât de fericită. Au venit foarte mulți prieteni la petrecerea de ziua mea, cu toate că i-am anunțat cu o zi înainte că îmi fac ziua de naștere.

Nu am prevăzut lucrurile așa, foarte tare, dar am zis că nu se poate să nu îmi fac ziua de naștere în timpul războiului ăstuia, pentru că oamenii sunt atât de stresați și ziua mea trebuie să le folosească și lor, să se simtă și ei bine”, a explicat Rona Hartner pentru Click.

„Am primit niște cercei superbi, pe care i-am și purtat, am primit de la fata mea un tablou făcut în stil graffiti, foarte mișto, foarte multe flori, parfumuri, tot felul de produse pentru față și m-au răsfățat, ce să mai!

Am primit foarte multe lucruri frumoase, de suflet, și eu mă bucur foarte mult de flori, pentru că lumea știe că noi femeile suntem impresionate de flori și de gestul ăsta.

Paranghelia a durat până la 3 dimineața, eu am avut concert a doua zi și am crezut că nu o să mai pot să cânt pentru că am dansat și am rupt scena, a fost foarte frumos și lumea s-a simțit foarte bine!

Cred că toată lumea din cartier a zis: «Băi, ăștia au înnebunit de miercurea, așa!», pentru că toată lumea din zonă a auzit petrecerea, dar nimeni nu a făcut nicio remarcă, cred că lumea vrea să audă muzică și paranghelii și s-au săturat de vești proaste!”, a mai povestit Rona Hartner pentru sursa citată.

