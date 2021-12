Recent, Rona Hartner a trecut printr-un divorț, însă și-a găsit puterea de a merge mai departe. Deși întotdeauna s-a bucurat de un succes colosal, artista nu a fost niciodată tentată să iasă în față cu diverse artificii materiale. Mulți artiști cad în această capcană după ce ajungă să atingă celebritatea, iar de multe ori banii sunt tot ce contează. Rona Hartner nu face parte din această categorie și consideră că dacă i-ar fi plăcut banii, ea ar fi fost nevoită să facă compromisuri.

„Nu am fost niciodată ahtiată după bani, pentru că știam că, dacă-mi plac banii, voi face compromisuri. Iar, după părerea mea, banul este o formă de sclavagism. Oamenii care se învață cheltuitori devin sclavi. Mie, în general, nu-mi place să intru în vria asta a consumerismului. Am făcut în așa fel încât să nu fiu dependentă. Ani buni nu am făcut shopping. Nu mă impresionează nici hainele, nici aurul, nimic.

Probabil că, dacă m-aș lăfăi foarte tare în bani, aș cumpăra case și aș face acte umanitare. Pe piatră aș da banii, pentru că rămâne, dar pe haine nu. Nu mai investesc în chestiile astea pentru că nu mai au niciun fel de importanță”, a declarat Rona Hartner pentru CANCAN.

Vedeta mărturisește că dacă ar fi avut foarte mulți bani, probabil ea i-ar fi investit în imobiliare și ar fi făcut acte umanitare. Rona Hartner este fericită cu stilul de viață pe care îl are și nu se plânge niciodată.

Ronei Hartner i-au fost furați pantofii la teatru

Vedeta a renunțat de ceva vreme să mai facă și cumpărături, mai ales după mai multe pățanii pe care le-a avut când urca pe scenă și se trezea cu pantofii furați. Când s-a mutat în Franța, Rona Hartner a recunoscut că a încântat-o ideea de a face shopping, însă ulterior și-a dat seama că sunt doar bani risipiți.

„Când am ajuns în Franța am fost tentată, la un moment dat, să mă duc pe la magazine etc. Și apoi mă durea inima. Mie, pe scenă, la ultima piesă, îmi furau pantofii sau șalurile. Și atunci mai bine să nu le cumpăr eu și să le primesc cadou”, a mai spus artista pentru sursa mai sus menționată.

