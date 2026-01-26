La scurt timp după ce Roxana Condurache a fost eliminată de la Survivor România 2026, Marina Dina a început să plângă, afirmând că a legat o prietenie strânsă cu actrița.

„Eu cu Roxana am rezonat! Suntem amândouă mame și îmi este foarte greu să o văd plecând”, a spus Marina Dina în cadru show-ului de la Antena 1.

Primul interviu după ce a fost eliminată de la Survivor România 2026 a fost oferit pentru Libertatea de Roxana Condurache, vedeta dezvăluind că primele persoane pe care le-a sunat din Republica Dominicană au fost mama ei și fiul ei.

„Nu am primit telefonul imediat cum am ieșit, așa cum am crezut. Am sunat-o pe mama de pe telefonul producției! Apoi, când mi-am primit telefonul, am vrut să vorbesc cu fiul meu. Asta îmi doream cel mai mult”, a spus Roxana Condurache în exclusivitate pentru Libertatea.

Jurnaliștii de la Gândul au aflat și câți bani ar fi primit Roxana Condurache pentru a participa la Survivor România 2026. Iar suma nu este deloc una mică!

Potrivit sursei citate, actrița ar fi semnat cu Antena 1 un contract în care se precizează că îi vor intra cont câte 2.500 de euro pentru fiecare săptămână pe care o petrece în Republica Dominicană.

Astfel, pentru că a rezistat la Survivor România 2026 timp de trei săptămâni, după care a fost eliminată de Cristian Boureanu la duel, Roxana Condurache s-a ales cu 7.500 de euro!

