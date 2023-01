Prezentatoarea s-a revăzut cu colegii ei, căci de câteva săptămâni Roxana Hulpe a intrat în concediu. Mulți au fost uimiți să o revadă înainte ca aceasta să nască. „Îmi spunea o colegă din redacție că doar o inconștientă ar putea merge la televizor în luna a noua, înainte cu câteva zile să nască”, a glumit prezentatoarea la „Vorbește lumea”, conform protv.ro.

„Nu mi-am făcut încă bagajul pentru maternitate, dar am scrise obiectele, tot ce trebuie să pun”, a spus ea despre pregătirile din această perioadă, dar ales că peste câteva zile are loc marea întâlnire, cea cu fetița ei.

Recunoaște că are emoții referitoare la naștere, dar e preocupată și de grija pe care o avea întotdeauna, după naștere, pentru fetița ei. „Mi-e teamă de grija aia permanentă. Înțeleg că din momentul în care îți primești copilul în brațe e o grijă, toată viața. Te trezești cu ea și ce faci? Sper să mă descurc, să fiu la înălțimea ei, pentru că ea mi-a adus o foarte mare bucurie. Sper și eu să-i provoc o bucurie în viață”, a declarat prezentatoarea.

În cadrul emisiunii, Roxana Hulpe a și dezvăluit numele fetiței sale. Zora Rafila o va chema pe micuța ei și a lui Bogdan Rădulescu. „Are două prenume. Zora este primul, care este un nume slav și înseamnă „răsărit”, „zori de zi”. Eu îi tot zic Zora Zorilor. Cumva și-a ales singură numele. (…)

Rafila e un derivat de la Rahela, nume biblic. Bunica mea din partea tatălui era Rafila și am zis să-l ducem mai departe”, a declarat Roxana Hulpe, care se va întoarce la pupitrul Știrilor PRO TV în luna martie.

„Mă întorc la Ștririle din weekend. Mi-a fost dor de Cosmin Stan. Pauza de teren însă va fi mai mare”, a dezvăluit ea.

A rămas însărcinată, deși are endometrioză

Roxana Hulpe e căsătorită cu Bogdan Rădulescu, manager la festivalurile UNTOLD și Neversea. Pe perioada sarcinii, ea s-a îngrășat aproximativ 20 de kilograme. „Simțeam nevoia să mănânc, pe perioade. La început îmi doream să mănânc multe fructe – mere, gref, acum sunt în episodul în care mănânc castraveți murați și multe supe. Și foarte multă mâncare de casă. Dar m-am îngrășat, aveam 50 de kilograme și am ajuns la 70. 20 de kilograme. Se spune că în sarcină ar trebui să iei între 9 și 12 kg. 20 e mult și mai am până nasc”, a spus pentru Fanatik vedeta, care a explicat că ea a simțit că a avut o mică depresie în primele luni de sarcină.

A și explicat de ce: „În primele două luni mi-a fost greu și emoțional. Pentru că, chiar dacă mi-am dorit foarte tare fetița asta, copilul ăsta, știam că e complicat la mine că aveam niște probleme medicale. Și nu credeam că puteam rămâne însărcinată natural, dar s-a întâmplat – fără tratamente – și cumva a fost șocul veștii: Ești însărcinată.

Atunci a fost un pic mai greu, pentru că nu știam dacă sunt pregătită, nu știi niciodată dacă ești pregătită. Acum abia aștept și nu mi-e groază deloc. Cred că vom face echipă superbună, nu mi-e teamă”, a mai spus ea.

Roxana Hulpe are endometrioză, dar cu toate acestea a rămas însărcinată natural. „Eu am endometrioză și e principala cauză a infertilității la femei. A fost un șoc când am aflat acum 4 ani, am plâns foarte tare, neștiind, căutând pe Google. Dar am ajuns la niște medici foarte buni la noi, aici, care mi-au spus că se poate, să mă liniștesc că o să rămân însărcinată la un moment dat, cum va vrea Dumnezeu. Și așa a fost.

Universul le-a așezat fix când a fost să fie. Deci se poate. Femeile care trec prin asta, și eu am în jurul meu multe, să aibă încredere. Se poate. E important să ajungi la un medic foarte bun, să te lași pe mâinile lui ca să construiți o relație, e un pic de muncă. E muncă și emoțională, și psihică. Ține foarte mult de asta, și mai ține și de Univers, de Dumnezeu”, a mai spus ea.

