Ruby, dezvăluiri despre unul dintre cele mai delicate momente din viața ei. „Eram conștientă de probleme și de o posibilă despărțire”

„Eram conștientă de probleme și de o posibilă despărțire, însă s-a întâmplat când eram deja măricică. Aveam deja visele mele, perspectiva mea despre viață.

Am suferit, dar am refuzat să mă axez pe durere. Am depășit momentul și am înțeles că în viață astfel de lucruri se întâmplă și nu se întâmplă doar în familia mea, din păcate. Nimic nu e veșnic! „ a declarat Ruby pentru Cancan.

„S-a făcut un an de când s-a întâmplat evenimentul în sine (n.r.- nunta mamei sale), însă este de foarte mulți ani în relația asta. Nu m-a afectat deloc! Era datoria ei să-și refacă viața! Eu mă bucur foarte tare că părinții mei și-au refăcut viața”, a mai spus artista.

Ruby și Robert sunt împreună de mai mulți ani, iar acum artista mărturisește că nu și-ar dori să devină mamă, prea curând.

„Ce vrea Dumnezeu! Dacă Dumnezeu vrea să apară un copil, apare. Eu, momentan, nu lucrez la asta, dar nu mă pun în calea planurilor pe care le face Dumnezeu pentru mine.

Nu mă văd mireasă, pentru că sunt axată pe alte lucruri. Mă văd, în schimb, mamă de băiat pentru că eu sunt mai băiețoasă”, a dezvăluit artista pentru sursa citată.

