În urmă cu aproximativ două săptămâni, Cristina Șișcanu a ieșit public și a dezvăluit că a rămas fără menajeră în casa din Otopeni unde locuiește alături de soțul ei, Mădălin Ionescu, de fiica lor și de băiatul lui, Filip.

Vedeta, care prezintă o emisiune la Metropola TV, a explicat că i-a atras atenția menajerei că i-a stricat un costum de cașmir pe care nici nu îl purtase. Conform vedetei, menajera a fost deranjată că i s-a atras atenția și a demisionat. De atunci, Cristina Șișcanu își caută menajeră.

Spune că are un program încărcat și nu se poate ocupa singură de treburile casnice, are nevoie de ajutor. Tocmai de aceea a apelat la ajutorul fanilor, pe rețelele de socializare. I-a întrebat dacă știu vreo menajeră dispusă să o ajute, dar și cu cât ar trebui să o plătească.

„Înțeleg că în Spania, Italia ar fi 8-10 euro pe oră, iar în Franța și Belgia e puțin mai scump”

Acum, ea a primit răspunsul la întrebări. „Vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le-ați trimis și în care mi-ați spus cam cât costă pe oră serviciul de menaj. Mi-au scris foarte multe doamne care lucrează în afară, în Spania, Italia Franța, Belgia. Mi-ați spus tarifele din țările respective.

Deci, am adunat toate aceste informații și, practic, am înțeles că, pe oră, serviciile de menaj sunt cuprinse între 8 euro și 14 euro, în funcție de țară. Înțeleg că în Spania, Italia ar fi 8-10 euro pe oră, iar în Franța și Belgia e puțin mai scump, se ajunge la 12 euro, chiar 14 euro”, a mărturisit Cristina Șișcanu, pe Facebok, conform unica.ro.

Salariul pe care Cristina Șișcanu vrea să îl plătească viitoarei menajere

Și a continuat: „Practic, am făcut un calcul, dacă ar fi vorba de 5 ore pe zi, 3 zile pe săptămână, o zi da, una nu, că weekendul nu se pune, ar fi, cu 10 euro, ar fi 50 de euro pe zi, asta înseamnă 250 de lei. Astfel, de trei ori pe săptămână ar fi 750 de lei. Să zicem că înmulțim cu 4, în jur de 3000 de lei ar fi menajul plătit unei doamne pricepute, care să vină de trei ori pe săptămână câte cinci ore”, a precizat Cristina Șișcanu.

Cu cât o plătea pe fosta menajeră, care a demisionat

Tot pe Facebook, Cristina Șișcanu a discutat iar despre fosta menajeră, pe care spune că o plătea bine pentru munca pe care o presta. „Dacă nu ajungea cuțitul la os, acest subiect nu ar fi existat. Așa cum vă spuneam, eu și Mădălin suntem într-o continuă mișcare în fiecare zi și atunci eu nu aveam timp să stau după menajeră să o verific de fiecare dată, și mi se pare absurd, nu mi se pare corect, am avut un respect să nu stau să verific fiecare fir de praf pe care l-a lăsat în urma ei.

Ea a avut cel mai ușor job, cred că dintre toți clienții ei, noi am fost cei mai ok, pentru că nu am tras-o la răspundere niciodată. Doar când uita să facă o cameră: Doamnă, nu ați făcut o cameră! A, da, am uitat!

Am plătit-o exact cu atâția bani cu cât am vorbit în videoul precedent. Sume despre care majoritatea au zis că sunt foarte mari. Că a plăti pe cineva cu 10 euro pe oră, în România, pentru servicii de menaj înseamnă o plată extrem de generoasă, extrem de bună. Noi nu suntem niște oameni care să nu strângem după noi sau să lăsăm mormane de mizerie în casă. La noi este mereu curățenie!”, a mai spus Cristina Șișcanu.

