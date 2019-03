Sânziana Buruiană este căsătorită, din octombrie 2015, cu Nicolae Zuluf. Cei doi au o fetiță, Izabela. Micuța a venit pe lume în anul 2016. Invitată la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, Sânziana Buruiană a dezvăluit că o duce pe fiica sa la concursuri de Miss.

Deși are doar 3 ani, micuța este deja obișnuită cu competiția. Izabela a mers până acum la concursuri de Miss, iar mama ei o pregătește pentru un viitor în modelling.

„Repetăm acasă, îi place foarte mult. Mă copiază, îi place să se aranjeze. Și am zis să o duc și la concursul ăsta de miss. Sunt două probe. O probă de ținută de zi și cea de-a doua probă de rochie de seară. Sunt coafate, dar fără machiaj.

La primul concurs am întâlnit niște cazuri și chiar am rămas șocată cum la 3 ani poți să transformi copilul. Am văzut o fetiță de 3 ani care părea vopsită. Sunt mămici care doresc ca copilul să meargă de mic la aceste concursuri. Și e o disperare, așa. E mare îmbulzeală….”, a declarat Sânziana Buruiană.



„Am văzut fetițe care la 5 ani au prima linie de cosmetice pentru copii, parfumuri, șampoane sau propria păpușă și mi-aș dori să o implic în chestii de genul acesta”, a mai spus ea.

