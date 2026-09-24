Cand e Black Friday 2026 la eMAG. Cel mai mare retailer din România a stabilit ziua cu cele mai mari reduceri din an

eMAG a stabilit când organizează Black Friday 2026 în România, ziua cu cele mai mari reduceri din an, atunci când va avea cele mai bune oferte disponibile pe piață. Acea zi este 6 noiembrie. E de așteptat ca și în acest an să fie doborâte noi recorduri în ceea ce privește volumul de produse vândute, dar și sumele totale obținute din încasări.

Sursele Libertatea au declarat pentru publicația noastră că eMAG a stabilit data pentru Black Friday 2026 pe 6 noiembrie. După cum s-a putut observa și în anii trecuți, și alți retaileri online vor alege, cel mai probabil, această dată pentru a organiza propriile lor evenimente cu reduceri.

Cum a fost Black Friday 2025 la eMAG

Black Friday 2025 la eMAG a înregistrat vânzări record de peste 986 de milioane de lei, cu 10% mai mult decât anul precedent. În ziua cu cele mai mari reduceri de anul trecut, peste 702.000 de clienți au plasat 3,5 milioane de comenzi din toate categoriile de produse.

Printre achizițiile speciale s-au numărat 8.500 de bilete la festivaluri și experiențe, aproape 6,2 kilograme de aur, peste 5.400 de pachete turistice și vouchere de bilete de avion, precum și 27 de automobile.

În comparație cu ediția precedentă, s-au cumpărat cu 97% mai multe produse de gaming, cu 63% mai multe suplimente și vitamine, cu 50% mai multă cafea și ceai, cu 30% mai multe produse de igienă și cu 28% mai multe articole de încălțăminte. Aproximativ 34% dintre comenzi au fost plătite în rate.

2025, anul recordurilor de Black Friday la eMAG

Potrivit declarațiilor eMAG de la vremea respectivă, evenimentul a depășit estimările, înregistrând rezultate record și pentru comercianții din platforma eMAG Marketplace. Aproape o treime dintre produse au fost achiziționate de la cei peste 15.000 de selleri parteneri, cel mai mare număr de participanți înregistrat vreodată.