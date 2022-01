Saveta Bogdan împlinește astăzi 76 de ani. Cum sărbătorește artista. „N-am invitat foarte multă lume”

Îndrăgita artistă împlinește astăzi 76 de ani, iar Antena Stars a surprins-o cu o frumoasă urare. Cântăreața a primit foarte multe urări și se bucură de această zi specială.

„Eu am ieșit acum să fac niște cumpărături că am niște musafiri care vin pe la ora 15.00. Mă simt foarte bine, ca la 20 de ani.

Mie nu îmi vine să cred când au trecut anii ăștia. Faptul că am activitate, cânt, umblu, circul, Dumnezeu mă ține sănătoasă. Primii care mi-ați urat «La mulți ani» ați fost voi de la Antena Stars.

Și fratele meu, sora mea din Italia, au fost foarte mulți care mi-au urat. De azi dimineață sună, de la 4, încontinuu, nici nu am putut să dorm”, a povestit Saveta Bogdan, în cadrul emisiunii Star Magazin, citat de Spynews.

„Acum ziceam să le fac o limbă de vacă, am tăiat-o și vreau să o fac cu măsline. Am o ciorbă. Fratele meu o să vină, am o vecină care mă iubește foarte tare, o să vină și ea. N-am invitat foarte multă lume pentru că nu vor oamenii să vină din cauza virusului ăsta”.

