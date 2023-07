În urmă cu o zi, Oana Roman a răbufnit pe Instagram, unde a postat un clip video în care a anunțat că nu își va ierta sora, pe Catinca Roman, pe care a acuzat-o că a jignit-o în spațiul public. Cele două surori sunt în scandal mediatic de câteva luni, după ce Catinca a fost acuzată de Oana că nu îi pasă de mama lor, că nu o vizitează pe Mioara Roman la azil.

Mara Bănică: „Tu știi la fel de bine ca și mine faptul că orice răspuns va genera alte și alte replici”

Jurnalista Mara Bănică a urmărit clipul video postat de Oana Roman și i-a transmis vedetei un mesaj. „Băi, Oana… nu mai reacționa la primul val de nervi. Așteaptă-l pe cel de al doilea”. De aici, un schimb de replici a pornit între cele două vedete.

Oana Roman: „Mara Bănică, mi-am permis eu vreodată să dau sfaturi altora ce să facă cu viața lor? Nu mai bine respectăm dreptul fiecăruia să-și facă viața așa cum consideră???”.

Mara Bănică: „Ba da, iubito, dar tu știi la fel de bine ca și mine faptul că orice răspuns va genera alte și alte replici..🤗”.

Oana Roman: „Eu doar am tăcut. 30 de ani. O dată am și eu voie să vorbesc. Și sunt la al 4 lea val minim 😀”.

Mara Bănică: „La Covid au fost 5😀😀😀”.

Ce mesaj i-a transmis Oana Roman Catincăi Roman, sora ei

Mesajul la care Mara Bănică a reacționat a fost de la Oana Roman pentru Catinca. Recent, Catinca Roman a declarat că își dorește să se împace cu sora ei, să lase totul în urmă. „La urma urmei suntem surori, cred că o să ne reconciliem. Eu țin foarte mult la ea, mi-am dorit întotdeauna o soră, așa că aștept cu interes să ne regăsim cumva. Trebuie cineva să facă primul pas”, a explicat ea.

În urma acestei declarații, Oana Roman a răbufnit într-un video postat pe pagina ei oficială de Instagram.„Pentru că viața și activitatea mea este cu public și pentru public, trebuie să lămuresc lucruri. Nu mi s-au făcut afaceri, nu mi s-au dat spații, nu mi s-au cumpărat mașini, nu mi s-a plătit niciodată nicio datorie.

„Am tăcut și am înghițit foarte mulți ani, foarte multe lucruri”

A început să nu mă mai deranjeze faptul că apar oameni la televizor și comentează despre mine, chiar dacă sunt din familia mea, lucru pe care eu nu l-am făcut niciodată. Și eu poate când eram copil m-am simțit nedreptățită. Poate și eu atunci când eram copil, fiind cea mai mică din familie am simțit că alții au voie tot și eu, fiind cea mai mică din familie nu am voie absolut nimic. Am tăcut și am înghițit foarte mulți ani, foarte multe lucruri”, a transmis ea.

Cel mai tare pe Oana Roman a deranjat-o faptul că sora ei a spus despre ea că e „bolnavă psihic”. Așadar, ea nu își dorește să se împace cu Catinca. „A spus că eu sunt bolnavă psihic și că mint, și că exagerez. După care au venit și au spus: vai, dar eu îmi doresc o reconciliere.

Păi dacă ești normal la cap, nu ai cum să îți dorești o reconciliere după ce ți-ai călcat în picioare public un membru al familiei. Lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată și vreau să țineți minte bine lucrul acesta. Nu se va întâmpla niciodată”, a încheiat Oana Roman.

