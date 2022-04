A muncit mult ca să aibă tot ceea ce își dorește, iar acum se bucură din plin de realizările sale. Viața lui se împarte între România și America, astfel că a decis că este momentul să își cumpere o locuință și în București. Sebastian Dobrincu și-a achiziționat o casă de lux și a împărtășit bucuria sa cu cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare.

Noua locuință a investitorului de la „Imperiul Leilor” are patru băi, două dormitoare, un dressing imens, terasă cu vedere splendidă, cameră de cinema, dar și mai multe camere cu care încă nu știe ce va face.

„Dragi prieteni, pentru că petrec tot mai mult timp în România decât în Los Angeles în ultima perioadă… a cam venit timpul să îmi iau și eu un loc al meu, ceva mai retras. Azi fiind ziua mutării, am zis să împărtășesc din entuziasmul ăsta și bucuria mea cu voi. Vă fac un mini house tour (n.r. – tur al casei) pe repede înainte, că e ceva de mers pe aici. Mai e de muncă pe aici, deci nu criticați prea tare. Cel mai important este că am liniște, în sfârșit. Sunt sus, în aer, ca să nu mă mai deranjeze nimeni. Am parcul la două minute. Bine, m-aș fi mutat în parc dacă îmi dădeau autorizație de la primărie. Fix în parc mi-aș fi construit o căsuță din lemn. Am acolo o baie, aici un birou la care mai e de amenajat. Asta este o cameră pe care nu știu de câte ori o să o folosesc, cameră de cinema. Aici am un dressing pentru care nu am suficiente haine. La dormitorul matrimonial mai trebuie lucrat, dar este un început”, a spus Sebastian Dobrincu.

Tânărul antreprenor, în vârstă de 23 de ani, a mărturisit că a arătat noua sa casă pentru a-i motiva pe cei care își doresc să facă ceva cu viața lor. Milionarul a spus că nu a fost ajutat de nimeni să ajungă unde este acum, iar toți banii pe care i-a făcut până în prezent sunt munciți de el.

„Partea materială nu e atât de importantă, deși pentru asta muncim, că de aia ne sacrificăm timpul și energia, însă asta este dovada vie că poți face ceva din nimic. Poți avea ceva fără să primești totul de-a gata. N-am primit de la nimeni 1 leu, familie, părinți, străini… Pentru mulți îmi dau seama că este motivație și de aia mă bucur să împărtășesc un moment fericit. Cei care se frustrează mereu, găsesc scuze și găsesc argumente să-i tragă pe ceilalți în jos… nu știu cu ce îi ajută”, a mai spus Sebastian Dobrincu pe Instagram.

