Selly are mașini de câteva sute de mii de euro, merge în vacanțe scumpe, iar uneori închiriează avioane private și locuiește într-un complex spectaculos. Cu toate astea, părinții lui îi atrag uneori atenția atunci când vine vorba despre stilul lui de viață.

„Da, se mai întâmplă. Cred că este imposibil să scapi de asta, indiferent câți ani ai. În ochii părinților rămâi copilul lor și mi se pare normal să își spună părerea atunci când cred că este cazul. Dar, sincer, discuțiile nu sunt neapărat despre mașini sau despre vacanțe. Cred că îi preocupă mai mult ritmul în care trăiesc și cât de mult muncesc. De multe ori, observațiile lor sunt mai degrabă de genul «mai odihnește-te!», «mai ia o pauză!», «mai stai și pe acasă!» decât legate de lucrurile materiale.

În același timp, eu am crescut într-o familie în care munca, responsabilitatea și cumpătarea au fost valori importante. Chiar dacă astăzi am posibilitatea să îmi permit anumite lucruri, nu cred că s-a schimbat modul în care privesc banii. Încerc să mă bucur de rezultatele muncii mele, dar sunt foarte conștient și de câtă muncă există în spatele lor.

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Și părinții mei văd asta. Știu că nimic din ceea ce am construit nu a apărut peste noapte și că, în spatele imaginilor pe care le vede lumea online, există foarte multă muncă, risc și responsabilitate.

În plus, ai nevoie de oameni care să îți spună adevărul, nu doar ceea ce vrei să auzi. Iar părinții au rolul acesta. Sunt printre puținii oameni care nu sunt impresionați de succes, de cifre sau de aparențe. Dacă li se pare că greșesc ceva, îmi spun direct. Și cred că este unul dintre motivele pentru care relația noastră funcționează atât de bine.

Până la urmă, indiferent unde ajungi în viață, este sănătos să existe cineva care să te trateze exact la fel ca înainte să ai succes. Iar părinții sunt, de obicei, campionii absoluți la capitolul acesta”, a declarat Selly pentru revista VIVA!

Despre Nibiru

Selly și un grup de investitori au fondat Nibiru, un complex sezonier de divertisment și un oraș de vacanță din Costinești. Proiectul nu este doar un simplu festival, ci o destinație estivală complexă deschisă zilnic pe perioada verii, incluzând evenimente, zone de distracție și puncte de atracție.

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