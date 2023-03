Tânărul vlogger susține că cea mai mare țeapă pe care și-a luat-o vreodată a fost de la statul român, care nu i-a plătit finanțarea pentru primul său film. Selly urma să primească 100.000 de euro, însă nu a mai văzut acești bani niciodată. „5GANG: Un altfel de Craciun” este o comedie de familie cu o poveste fictivă despre Selly și colegii lui de trupă, Dia, Gami, Pain și Mădălin.

„Strict financiar vorbind, strict financiar vorbind și fără să punem, știu eu, sentimente sau alte lucruri la mijloc, cea mai mare țeapă pe care am luat-o a fost de la statul român, care nici până în ziua de astăzi nu ne-a virat finanțarea pentru primul film pe care l-am coprodus, pentru filmul «5 GANG»”, finanțare cu toate actele semnate și cu absolut totul în regulă, nu suntem singurii, este un prejudiciu de aproximativ 100.000 de euro și a fost o rușine pentru România pe plan mondial (…) Orice producător venea să filmeze în România sau orice film românesc, care îndeplinea anumite criterii, primea înapoi de la statul român, pentru că producția respectivă crea locuri de muncă, susținea economia locală, etc.; undeva la 30% din bugetul statului, foarte mulți actori americani, case de producție americane au ales să filmeze filme de Hollywood în România, la momentul respectiv, pentru că era acest avantaj economic.(…) Cred aia a fost cea mai mare țeapă pe care am luat-o, ca valoare financiară”, a dezvăluit Selly, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Selly, unul dintre cei mai influenți români din mediul online, un multimilionar în subscriberi și în vizualizări pe rețelele sociale, ceea ce i-a adus și primul milion de euro, la majorat, a făcut dezvăluiri neașteptate în emisiunea lui Denise Rifai.

La doar 13 ani, Selly a devenit partener afiliat YouTube și, de atunci, a primit din cadrul acestei platforme două premii de argint și unul de aur pentru crearea de conținut. În 2019, la 17 ani, a devenit cel mai urmărit YouTuber din România.

În prezent, la 22 de ani, în cei 10 ani de carieră de vlogger, are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, autor de piese și cântăreț, actor și producător de film. În offline, Selly a devenit cunoscut publicului larg pentru opiniile critice aduse sistemului de învățământ din România, precum și din dezbaterile cu diverși oameni de televiziune.

Selly cheltuie lunar 10.000 – 20.000 de euro

Tânărul vlogger spune că are o viață foarte plictisitoare în comparație cu banii pe care îi cheltuie lunar. Selly încearcă să fie cumpătat, dar cheltuielile se adună foarte repede.

„Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă. Cu siguranță mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate nu pare după sume, însă în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede.

De fiecare dată, dacă eu mă gândesc, oare câți bani am cheltuit luna trecută, am un răspuns mai mic decât atunci când verific efectiv extrasul de cont, pentru că cheltuielile se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât de cumpătat posibil. Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină. Am o viață destul de plictisitoare, dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani. Într-o zi obișnuită din viața mea mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara, mănânc la restaurant o dată sau de două ori, vin acasă și mă culc. Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Am puține vacanțe pe an, însă iată că costurile astea se adună”, a declarat Selly, în cadrul emisiunii difuzate la Kanal D, potrivit WOWbiz.ro.

